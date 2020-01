Dappere Cloë (10) stelt het goed na behandeling tegen hersentumor in VS en mag voor paar weken naar huis: “Maar hulp van vliegmaatschappijen zal de komende maanden welkom zijn” Lien Vande Kerkhof

07 januari 2020

14u34 0 Bilzen Een nieuwe positieve update ten huizen Hauben: Cloë komt voor drie weken terug naar België. “Het eerste gedeelte van de behandeling is goed verlopen”, bevestigt Cloë’s tante, Ingrid Hauben. “Haar lichaam heeft niet negatief gereageerd. Nu hoopt Cloë thuis weer even haar positieven te komen voor ze opnieuw richting Miami moet.”

Voor het Bilzense meisje, bij wie enkele maanden gelden een agressieve hersentumor werd vastgesteld, waren de feestdagen een heuse rollercoaster. Samen met haar ouders bracht ze veel tijd door in een Amerikaans ziekenhuis, ver weg van haar vriendjes en de rest van haar familie. “Maar ze houdt zich sterk”, stelt Ingrid Hauben. “We hopen dat ze nu gewoon weer naar school kan gaan en terug even kind kan zijn. Wanneer ze binnenkort weer terug moet, is dat voor een kortere periode. Ze zal dan op één dag tijd alle bloedcontroles en MRI scans kunnen ondergaan.”

Peperdure vluchten

Voor de peperdure behandeling in Amerika wordt nog steeds geld ingezameld, maar ook de heen- en terugvluchten naar Amerika zijn kostelijk. Voorlopig moet Cloë immers elke drie weken in Miami zijn. De familie plaatste een oproep op de Facebookpagina Together4Cloë waarin ze vliegmaatschappijen om kaartjes voor schappelijke prijzen vroegen. “We kregen helaas geen reactie, waardoor het onmogelijk was voor het gezin om in het weekend al terug te keren”, vertelt Cloë’s tante. “Zonde, want ik ben er haast zeker van dat er nog vrije plaatsen restten op die peperdure vluchten... Tot nu krijgen we één reactie van een maatschappij die voor ons het vervoer van en naar de luchthaven in Amerika wil aanbieden. Alle kleine beetjes helpen, maar we hopen alsnog de aandacht van de grote luchtmaatschappijen te trekken. We vragen niet om gratis, maar om betaalbare, vluchten.”

Cloë helpen in haar strijd? Surf naar http:// www.together4cloe.be