Dak gaat vliegen: kledingwinkel tot dinsdag gesloten door stormschade Birger Vandael

29 februari 2020

18u28 0

Vandaag waait het voor het vierde weekend op rij erg hard. Dat is ook gebleken in Kleine Spouwen. “Het dak van de winkel is gaan waaien, we zijn genoodzaakt de winkel voorlopig te sluiten”, stuurde Modezaak Christel in de namiddag via een berichtje op Facebook de wereld in. Even later volgde wat extra informatie: “Omdat wij aanzienlijk veel schade hebben zijn wij genoodzaakt om de de winkel tot zeker dinsdag te sluiten, sorry voor het ongemak." Op de E313 in Lummen sneuvelden dan weer enkele boompjes, al bleef de schade grotendeels beperkt.