Coronavirus laat omzet van Limburgse sierteelt met 30% kelderen Dirk Selis

11 juli 2020

10u16 0 Bilzen De sierteelt kijkt op tegen een omzetverlies van meer dan 30% als gevolg van Corona. De heropening van tuincentra en bloemenwinkels zorgde voor een voorzichtig herstel, maar nam niet weg dat meer dan de helft van de siertelers in liquiditeitsproblemen belandde. De impact is het grootst bij de telers van azalea’s en snijbloemen, samen met bloeiende en groene kamerplanten.

“Het voorjaar lokte heel wat volk naar tuincentra, bloemen- en plantenzaken om bloemen te schenken of het terras en de tuin wat op te fleuren”, weet gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V) die een bezoek bracht aan Peters Belgian Outdoor Plants in Munsterbilzen. “De verplichte sluiting zorgde ervoor dat de verkoop dramatisch achteruitging en dat veel onverkocht plantgoed vernietigd moest worden. Met ons bezoek van vandaag proberen we deze telers een hart onder de riem te steken en de actuele steunmaatregelen met hen te bespreken.”

Sector deelt al even in de klappen

“Limburg telde in 2010 nog 38 bedrijven met sierteelt in openlucht. Dit aantal daalde fors tot 11 bedrijven in 2019. Het aantal boomkwekerijen daalde minder fel van 82 in 2010 naar 69 in 2019. De oppervlakte ingenomen door sierteelt en boomkwekerijen bleef min of meer stabiel”, aldus Peter Bruggen, secretaris van Boerenbond Limburg. De situatie in de sierteeltsector is al een aantal jaren niet zo rooskleurig. De prijsvorming staat sterk onder druk. “De boomkwekerij vormt het belangrijkste segment, en juist die heeft het bijzonder moeilijk. De oorzaak is een combinatie van factoren in de vraag, overheidsbesparingen op openbaar groen, tendens naar minder grote tuinen en haperende export. Afgelopen maanden kwam er dan bovendien de gedwongen sluiting bovenop”, gaat Peter Bruggen verder.

Herstelmaatregelen op alle niveaus

Om de schade enigszins te beperken, werden de siertelers vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en kregen ze uitstel van andere bedrijfslasten. Ook keurde de Vlaamse Regering vorige maand een noodfonds van 35 miljoen euro voor de land- en tuinbouw goed. Hiervan is 25 miljoen voorzien voor de sierteeltsector. Het grootste deel van het budget is bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden worden en waarvan de marktwaarde volledig verloren is gegaan zoals azalea, perk-terras-balkonplanten, snijbloemen, kamerplanten en jong plantgoed. “De coronamaatregelen hebben een grote groep van Limburgse ondernemers hard getroffen. Met onze bedrijfsbezoeken willen we peilen naar de manier waarop ze met de sluiting zijn omgegaan, hoe ze naar de toekomst kijken en op welke wijze ze anticiperen op de veranderde consumentenmarkt. Vanuit ons actieprogramma SALKturbo kunnen we dan antwoorden formuleren op de economische noden van onze ondernemers”, besluit gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.