Communicatiebureau stunt met kiesborden in

buurgemeenten Bilzen: Limburg steunt Bruno!

“Er is maar één weg: Bilzen moet terug vooruit!” LXB

04 juni 2019

12u00 0 Bilzen Nog twaalf dagen en 24.000 Bilzenaren moeten terug gaan stemmen omdat de Raad van State de verkiezingen van oktober 2018 ongeldig verklaarde. Voor de derde keer in zeven maanden tijd. De kiesborden van 26 mei zijn nog maar net verdwenen uit het straatbeeld of die van de verkiezingen van zondag 16 juni zijn nadrukkelijk aanwezig in de stad. Niet enkel in maar ook buiten de stad duiken borden op. Wie vanuit Tongeren, Lanaken, Hoeselt en Riemst de stad nadert, kijkt tegen borden aan voor Bruno Steegen, kopman Beter Bilzen. De boodschap is helder: Limburg steunt Bruno, hashtag bruno burgemeester! “Héél Limburg volgt de situatie in Bilzen”, reageert Kristof Schiepers van Hands, het bureau achter de stunt.

Steun van buiten de stad

“Velen hebben moeite met nieuwe verkiezingen”, vervolgt hij. “Ze vinden het onrechtvaardig dat de verkiezingen ongeldig zijn verklaard. We geven een statement: we willen Bruno een hart onder de riem steken! Hij is drie maanden burgemeester geweest en leverde goed werk”, aldus Schiepers. “Partijgenoten van naburige gemeenten hebben de borden bedacht. Chique! Ze kunnen niet op me stemmen maar het geeft een boost om me volop te smijten bij de verkiezingen.” Nog tot het weekend van Pinksteren vind je geen enkel bord van Bruno en Beter Bilzen in de stad. “Een bewuste keuze”, stelt hij. “We doen niet mee aan het bos aan borden, we willen de kiezer met rust laten? Volgende week zetten we alles op alles.”

Vooruit

De vier andere partijen die dingen naar de stem van de Bilzerse kiezers lieten al direct na 26 mei in hun kaarten kijken. Oud-burgemeester Johan Sauwens, kopstuk Trots op Bilzen (TOB) was de grote winnaar bij verkiezingen oktober 2018: 12 zetels, winst van twee, en 5200 naamstemmen! “We gaan voor een nog sterker resultaat”, verklaart Sauwens. Partijgenoot Guy Sillen bewijst het met de kiesborden: “Nog, sterker dan ooit. We komen als één hechte en sterke groep naar buiten, en we gaan voor een ander beleid.” De N-VA lanceert Wouter Raskin (op 26 mei opnieuw verkozen in de kamer) als nieuwe lijsttrekker. Burgemeester Frieda Brepoels duwt. Raskin zet meteen de toon voor 16 juni: Iedereen vooruit, de Bilzenaar op 1! “De stad staat maanden stil”, stelt hij. “Er wordt amper nog beslist. Vroeger keken de mensen op naar Bilzen als een levendige stad. Nu wordt met Bilzen gelachen. We moeten terug vooruit. En het gaat op de eerste plaats om de Bilzenaar, ik sta niet te roepen dat ik burgemeester wil worden” Eenzelfde geluid horen we bij Guy Swennen, boegbeeld van Bilzen Bruist. Hij pakt uit met de slogan dat Bilzen recht heeft op zekerheid. De stilstand van de stad moet stoppen. We hebben opnieuw een sterk bestuur nodig.”

De ommekeer

Partij Groen pakt uit met Johan Danen en Karen Schabregs (kwam 5 stemmen tekort voor een tweede zetel), de nummers 1 en 2 op de lijst. “We hergebruiken de borden van 26 mei, we pimpen ze”, vertelt de kopman Johan Danen. “Geen slogan op de borden, de mensen weten waar Groen voor staat: we gaan voor ontmoetingen met de burgers. We spelen op inhoud, we gaan voor een ommekeer in het beleid.” Voor Annick Ponthier, kopvrouw van Vlaams Belang (op 26 mei terug verkozen in Vlaams parlement) is het Genoeg geweest. “We verwoorden het gevoel dat bij veel Bilzenaren vandaag leeft: Genoeg! Genoeg belastingen, migratie, chaos en geruzie”, werpt ze op. “Er heerst een ongenoegen over het geruzie tussen kopstukken van de traditionele partijen. We willen mee de stad besturen. We zijn een speler om rekening mee te houden”, besluit ze.