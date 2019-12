Cloë (10) op het vliegtuig naar Miami voor behandeling tegen hersentumor Lien Vande Kerkhof

13 december 2019

16u14 0 Bilzen Dankzij tal van inzamelacties en gulle schenkers kan Cloë Hauben, het tienjarige meisje uit Bilzen bij wie een agressieve hersentumor is vastgesteld, vandaag naar Amerika vertrekken. De peperdure, maar noodzakelijke behandeling, zou eventueel volgende week al opgestart kunnen worden. Vorige week kreeg de familie het hoopvolle nieuws dat een een ziekenhuis in Miami een plekje had gereserveerd voor de eens zo zwierige ballerina.

Nadat op tien oktober het verdict van het sluimerende k-woord viel, onderging het meisje uit Bilzen 30 bestralingen in het UZ Leuven. Een betere behandeling dan de hersentumor terugdringen via bestraling, was in België niet mogelijk. Omdat Cloë’s ouders zich daar niet bij konden neerleggen gingen ze op zoek naar alternatieven in het buitenland. “We raadpleegden specialisten in Europa, de VS en zelfs Australië”, vertelt Johan Hauben, Cloës papa. “Een arts tipte ons over een experimentele behandeling in Amerika (ONC201-behandeling, red.). Maar omdat het een buitenlandse studie betreft, wordt het medicijn in ons land nog niet terugbetaald. Toch willen we deze kans met beide handen grijpen en er tweehonderd procent voor gaan.”

De helft van het bedrag al ingezameld

De ouders startten een heuse inzamelactie om de behandeling te kunnen bekostigen. Momenteel is de helft van de beoogde 160.000 euro al ingezameld. Een voorlopig voorop gesteld bedrag. De kostennota van een ziekenhuis uit Houston bedraagt immers een flinke duit: buiten een voorschot van 40.000 dollar (36.000 euro) kost de behandeling 100.000 euro per jaar. Hoe veelbelovend de behandeling dan ook is, slechts weinig kinderen komen in aanmerking door het prijskaartje en de felbegeerde plekken.

Vorige week kwam er een verlossende telefoontje uit Miami: een plaatselijk ziekenhuis had daar een plaatsje gereserveerd voor Cloë. Zowel papa Johan mama Isabelle als Clöe stappen vandaag op de vlieger om de behandeling te bespreken.