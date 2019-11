CD&V-Kamerlid Nawal Farih pleit voor Limburgs zorgcentrum na seksueel geweld Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

11u55 3 Bilzen In Bilzen deelde Vrouw & Maatschappij (CD&V) naar jaarlijkse gewoonte witte lintjes uit tegen geweld op vrouwen. “Momenteel zijn er drie zorgcentra in Gent, Luik en Brussel”, zegt federaal parlementslid Nawal Farih die al vroeg uit de veren was om flyers uit te delen. “Binnenkort komen er daar nog drie bij in Antwerpen, Leuven en Charleroi. In een volgende fase moet ook Limburg een centrum krijgen.”

Samen met nationaal voorzitter Liesbeth Maris, voorzitter van Trots op Bilzen Koen Moermans, een handvol CD&V-mandatarissen en enkele vrijwilligers deelde Farih witte lintjes aan het Bilzerse station uit om iedereen ervan te overtuigen geweld tegen vrouwen te stoppen. Een van de actiepunten: meer specifieke informatiecampagnes over de zorgcentra na seksueel geweld. “Maar naast sensibiliseren, willen we ook concrete hulp voorzien in ieders nabije omgeving”, vervolgt Farih. “Iedereen moet terecht kunnen in een ‘safe house’ voor voor medische zorg, juridische begeleiding, opvolging en veiligheid. Een zorgcentrum is dan ook 24 op 24 en 7 dagen per week open.”

Onderschat probleem

600 slachtoffers. Dat was de slordige optelsom die in acht genomen werd bij de oprichting van de eerste drie centra in 2017. “Achteraf bleek dat een flinke onderschatting", zegt de Genkse volksvertegenwoordiger. “In 18 maanden tijd vonden maar liefst 1.281 slachtoffers de weg naar één van die centra. Door de patiëntgerichte aanpak van de centra, komen de slachtoffers er vaak sneller bovenop. Een zorgcentrum is niet enkel belangrijk voor de nazorg. Een centrum zorgt ook voor sensibilisering en taboe-vermindering rond dit thema. Vrouwen gaan zich makkelijker geneigd voelen om over hun slechte ervaring te spreken als hulp laagdrempelig aangeboden wordt.”

Centrum in Limburg

Gemiddeld zijn er in ons land 8,5 aangiftes van verkrachting per dag en komt 1 op 4 vrouwen in aanraking met geweld in een relatie. Voormalig minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) maakte begin 2019 extra budget vrij voor een verdere uitrol van zorgcentra naar andere provincies. Over een centrum is Limburg is er voorlopig nog geen sprake. “Nochtans zou ook onze provincie een zorgcentrum goed kunnen gebruiken”, vindt Kamerlid Nawal Farih. “Alle slachtoffers hebben ondersteuning nodig, ongeacht de regio waar ze in wonen. Mijn collega’s en ik zullen in de Kamer pleiten voor minimaal 1 zorgcentrum per provincie.”