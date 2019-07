Cafe Congé komt terug met

10 juli 2019

Café Congé komt terug! Elke woensdag in de maand augustus kan je op verschillende locaties in het centrum van Bilzen proeven van een zomers gevoel in de vakantie. De ingrediënten van Café Congé zijn een garantie op een ontspannen en plezante avond in een zuiderse sfeer: koele drankjes, leuke live optredens, lekkere hapjes! Café Congé is een initiatief van de stad die hiervoor samenwerkt met verschillende horeca-uitbaters in de binnenstad. Op de affiches van Café Congé staan Paul Michiels, Francine Recca; Rocco di Turi, dj Sammy, South of Heaven Band, Mathieu Mireille, FeSteyn en Les Truttes. Woensdag 7 augustus wordt Cafe Congé afgetrapt op het Klokkeplein met een zuiderse bar. Afsluiten doet Cafe Congé woensdag 28 augustus op het plein achter de Sint-Mauritiuskerk hartje Bilzen. Meer info bij de dienst lokale economie (089.519866).