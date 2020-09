Buurthuis en professioneel team moeten samenhorigheidsgevoel in Schoonbeek versterken Emily Nees

26 september 2020

19u14 0 Bilzen De inwoners van Schoonbeek huldigen vandaag het nieuwe buurthuis in. Voortaan kunnen ze er terecht voor verschillende activiteiten of om te ontspannen, en dat onder begeleiding van buurtopbouwwerkers. Op die manier hoopt het stadsbestuur van Bilzen mensen met elkaar in contact te brengen en de nodige ondersteuning te bieden.

“Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium hebben we de woning aan de Dennenstraat op nummer 8 omgebouwd tot een buurthuis”, vertelt burgemeester Johan Sauwens (TOB). “Inwoners kunnen er elkaar ontmoeten en ontspannen. We zetten dus terug in op levendige buurten, omdat het de sociale cohesie tussen de mensen bevordert.”

Een professioneel team van jeugdwelzijnswerkers ontfermt zich over de kinderen en tieners uit de omgeving. “Al enkele jaren focussen we op kwetsbare buurten en begeleiden we jongeren bij hun dagdagelijkse bezorgdheden”, zegt schepen van jeugd Peter Thijs (TOB). “Bovenal is een goede vrijetijdsinvulling van belang. Binnenkort zal de ‘Kilimanjaro’, de polyvalente pop-upspeeltuin die deze zomer de Markt opvrolijkte, dan ook een permanente plaats krijgen in Schoonbeek. Dat schept nog meer mogelijkheden om zich na school uit te leven in de buitenlucht.”

Buurtopbouwwerkers

“Nieuw is ook het aanbod voor volwassenen”, vult schepen van Sociale Zaken Maike Meijers (TOB) aan. “Dankzij een samenwerking tussen de Stad Bilzen, het Sociaal Huis en de sociale organisatie Rimo Limburg worden twee buurtopbouwwerkers ingezet om een educatief en creatief activiteitenaanbod te creëren. Die professionals zullen niet alleen in Schoonbeek, maar ook in Gansbeek en het woonwagenpark in Bilzen en in Munsterbilzen aan de slag gaan.”

Het versterken van de buurt in Schoonbeek gaat dus verder dan enkel de opening van een nieuw buurthuis. Het stadsbestuur wil op die manier de mensen met elkaar in contact brengen en hen ondersteuning bieden. Vanaf 1 november worden er contactmomenten georganiseerd met de wijkagent, de sociale dienst van Cordium, een educatief medewerker, een maatschappelijk werker en de burgemeester. Zo worden inwoners op weg geholpen naar de juiste professionele instanties rond hulp- en dienstverlening.