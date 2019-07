Burgemeester Sauwens wordt raadslid vanaf

april 2022: “Tijd voor een generatiewissel” LXB

16 juli 2019

12u00 0 Bilzen Dat Trots op Bilzen met Johan Sauwens als kopman, en Beter Bilzen met Bruno Steegen als boegbeeld Bilzen gaan besturen, raakte al eerder bekend. Vandaag werden de schepenen en hun bevoegdheden bekendgemaakt. Het is een ware stoelendans geworden, zeker bij Trots op Bilzen. Johan Sauwens laat weten dat hij na de sjerpwissel weer gewoon raadslid wordt, en dus geen schepen. “Het is tijd voor een generatiewissel”, zegt hij.

Nu de bevoegdheden bekend zijn, wordt duidelijk dat heel wat schepenen hun mandaat delen. Ook de sjerp wordt overgedragen, van stemmenkampioen Johan Sauwens (TOB) op Bruno Steegen (Beter Bilzen). Steegen is eerste schepen tot op 31 maart 2022 en wordt vervolgens burgemeester. “Ik heb er geen enkele moeite mee, ik kan niet burgemeester én eerste schepen tegelijk zijn”, laat Steegen weten, die na de verkiezingen van 2018 normaal de sjerp had gedragen, als de verkiezingen niet ongeldig waren verklaard geweest. Opvallend: Sauwens zal géén schepen worden onder Bruno Steegen. “Ik blijf speler-trainer van de ploeg Trots op Bilzen, ik doe de hele legislatuur uit en als m’n tijd als burgemeester eropzit, blijf ik raadslid. Het is tijd voor een generatiewissel. Niet enkel ik, maar ook Maike Meijers en Fons Caubergh geven de fakkel door aan de jongeren binnen Trots op Bilzen.”

Schepenen

Liefst acht personen delen de mandaten van schepen op. Slecht drie blijven gedurende de hele legislatuur op post. Dat zijn Griet Mebis en Guido Cleuren bij Beter Bilzen en Peter Thijs bij Beter Bilzen. “Bij ons doen drie schepenen van de vier de hele rit uit”, laat Steegen verstaan. “We kiezen voor continuïteit.” Bij TOB delen Sauwens, Meijers en Caubergh hun mandaat met drie nieuwkomers als schepen: Guy Sillen, Pieter Nelissen en An Thijs. “Het is geen kwestie om iedereen tevreden te houden bij het verdelen van de mandaten”, licht Sauwens toe. “Het is een bewuste keuze waarmee we doorgaan met verjonging en vernieuwing.”

Bevoegdheden

Bruno Sauwens neemt als burgemeester Brandweer, Politie, Personeel en Openbare Orde neemt hij als burgemeester ook Omgevingsvergunningen en ICT voor z’n rekening. Peter Thijs (TOB) krijgt Sport, Jeugd en Evenementen, en Maike Meijers (TOB) Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieu. Ze wordt opgevolgd door Pieter Nelissen. Fons Caubergh (TOB) heeft Financiën en Ontwikkelingssamenwerking in z’n portefeuille. Ann Thijs (TOB) volgt hem op. Bruno Steegen wordt onder Sauwens schepen van Economie, Toerisme, Middenstand en Inburgering. Guido Cleuren (BB) neemt Openbare Werken, Land- en Tuinbouw en Senioren onder z’n hoede. Griet Mebis (BB) ontfermt zich over Cultuur, Academie en Kinderopvang. Emile Degrève (BB) krijgt Burgerzaken, Kermissen, Markten en Onderwijs als bevoegdheden. Hij wordt opgevolgd door Baudouin Wolwertz. Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt opgenomen door twee raadsleden: eerst Guy Sillen en na maart 2022 Tom Bosch. Op donderdag 8 augustus zal de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden.