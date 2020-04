Burgemeester Johan Sauwens laat werken stilleggen na vernieling waardevolle natuurzone Dirk Selis

06 april 2020

16u48 0 Bilzen Momenteel vinden er voorbereidende werken plaats voor een nieuwe verkaveling aan de Maastrichterstraat in Waltwilder. Tijdens deze ingrepen heeft een onderaannemer ook het achterliggende terrein, dat buiten de bouwzone valt, mee afgegraven. Het gebied stond omschreven als waardevol klein landschapselement. Omwille van de zware overtreding liet burgemeester Johan Sauwens de werken onmiddellijk stilleggen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de zone van circa 1.800 vierkante meter werden heel wat bomen en struiken onterecht verwijderd en in een holle weg gestort. Ook werd een dassenburcht gedeeltelijk afgegraven. De feiten zijn volledig in tegenspraak met de verkavelingsvergunning. Daarin staat het gebied omschreven als belangrijk klein landschapselement, dat dient behouden te blijven en waarvoor een beheersplan moet worden opgemaakt.

“Onbegrijpelijk", zucht burgemeester Sauwens. “Het gaat om zeer ernstige vernielingen. Daarom werden de werken meteen stilgelegd. De stad liet een pv opmaken en verwittigde het Agentschap voor Natuur en Bos. Ik vraag tevens volledig herstel in de oorspronkelijke toestand. Wij danken de opmerkzame wandelaars die ons verwittigd hebben. Als burgers gelijkaardige aanslagen op het milieu vaststellen, vragen wij hen onze diensten dadelijk in te lichten.”

Hard optreden

“Dit soort restanten van het historische Haspengouwse landschap hebben niet alleen een grote erfgoedwaarde, ze zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Dat bewijst de aanwezigheid van de dassenburcht. De stad doet er dan ook alles aan om deze gebieden zo goed mogelijk in stand te houden. Tegen overtredingen wordt hard opgetreden”, besluit schepen van Milieu Maike Meijers.