Exclusief voor abonnees Buren rijden vrouw (88) dood op oprit: “We verwijten die mensen niets. Ze zijn welkom op de begrafenis” Marco Mariotti

29 december 2019

17u25 0 Bilzen Een drama in het Limburgse dorpje Rijkhoven. Een koppel reed er van hun oprit in de Bammestraat om de veertigste verjaardag van de man te gaan vieren. Bij het oprijden van de weg, merkten ze hun 88-jarige buurvrouw die over het voetpad wandelde te laat op. Ze overleed in het ziekenhuis. “We verwijten hen helemaal niets, want dit heeft niemand gewild”, zegt zoon Ludo Everars.

Voor Stijn Vannut en zijn gezin kon zaterdag niet mooier starten. De man - de helft van een tweeling - zou genieten van zijn verjaardagsfeest, want hij was die dag veertig geworden. Rond 9.30 uur wilde hij samen met zijn vrouw richting het feestzaaltje in de buurt waar hij met de ganse familie zou vieren. Tijdens het afrijden van de oprit liep het mis.

