Bruno Steegen weet waar hij in Bilzen wil staan: “Ik ga voor de sjerp!” Xavier Lenaers

16 juni 2019

20u05 0 Bilzen Nee, de grootste is hij niet geworden in Bilzen. Maar met 9 zetels — nog altijd een officieus getal — doet Bruno Steegen het wel twee zetels beter dan in oktober. En het is duidelijk dat hij met 4.084 naamstemmen opnieuw burgemeester wil worden.

Eerdere officieuze uitslagen plaatsten Beter Bilzen op 10 zetels, maar dat zijn er intussen 9 geworden. Nog altijd een sterk resultaat, natuurlijk — het sterkste ooit van een liberale partij in Bilzen. Wat ook al vaststaat: Steegen zet een persoonlijke score van 4.084 stemmen neer, wat ruwweg 1.500 stemmen méér zijn dan in oktober.

Mooie adelbrieven, en dan werpt de vraag zich al snel op wat hij nu wil gaan doen. Toen hem de vraag gesteld werd of hij zichzelf als schepen zag functioneren onder Johan Sauwens, wiens partij Trots op Bilzen de grootste blijft, klonk het nog dat dit “niet aan de orde is”. Wat later liet hij zijn achterban horen wat wél aan de orde is: “Ik ga voor de sjerp”, klonk het tot twee keer toe. Gevolgd door een zee van gejuich.

Hoe Steegen dat ziet gebeuren, moet nog blijken. Maar één gegeven staat al vast: met Vlaams Belang zal hij niet samenwerken.