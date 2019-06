Bruno Steegen: “Even chillen

15 juni 2019

De korte en intense campagne voor de herverkiezing van de gemeenteraad in Bilzen kruipt in de kleren van de kopstukken van de zes politieke partijen die zondag 16 juni meedoen aan de verkiezingen. Dat geldt ook voor Bruno Steegen, de lijsttrekker van Beter Bilzen. “Ik ben vrijdagavond op de Beter Bilzen Party nog dj geweest, ik stond vier uur achter de draaitafel. Ik heb maar weinig geslapen”, liet een zichtbaar vermoeide Bruno Steegen horen. Maar vanmorgen was hij weer paraat. Hij schudde handjes op de Markt, hield een korte babbel met de mensen en ging dan een kop koffie drinken met z’n achterban. “Hier kan ik even op adem komen want de campagne heeft krachten gekost. Maar er wacht hem en het hele team achter Beter Bilzen nog een lange dag en avond. “We doen met de ploeg nog een kroegentocht langs cafés in de dorpen. We zijn de eerste gemeente met een schepen die bevoegd is voor de dorpen”, laat hij met een hese stem horen. “Het is een goeie teambuilding”, vult schepen en partijgenote Griet Mebis, de initiatiefneemster van de kroegentocht, aan. “Het zorgt voor een fijne sfeer in de groep. En het is een gezellige afsluiting van de campagne.”