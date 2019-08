Brug tussen Dorpsstraat en Vossenkuilstraat tijdelijk afgesloten LVKG

09u40 0 Bilzen Spoorwegbeheerder Infrabel stelde vast dat de ijzeren ophanging van de brugtussen de Dorpsstraat en de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen op bepaalde plaatsen verroest en gebarsten is. Daarom wordt de strijd voor onbepaalde duur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Er wordt een omleiding voorzien via de Sint-Ursulastraat en de Schaaienbosstraat. Voetgangers en fietsers kunnen zich via het weggedeelte over de brug begeven. Ook railbikers kunnen onder de brug blijven passeren.