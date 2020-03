Brokstukken van brug vallen op Hoelbeekstraat: geen verkeer mogelijk Emily Nees

02 maart 2020

17u19 0 Bilzen De Hoelbeekstraat is sinds maandagvoormiddag afgesloten voor verkeer, omdat er brokstukken en bakstenen op de weg lagen. Die zijn afkomstig van de spoorwegbrug.

Sinds de voormiddag is er geen verkeer mogelijk op de rijbaan in de Hoelbeekstraat. Er zijn namelijk brokstukken op de rijbaan gevallen, die afkomstig zijn van de spoorwegbrug in de buurt. Bestuurders worden omgeleid via de Kattestraat, Kerkhoflaan en Dorpsstraat en via de Jonckholtstraat en Langstraat. Om de veiligheid te garanderen zal Infrabel de stabiliteit van de brug onderzoeken.