Brandweerlui Bilzen en Hoeselt zamelen geld in voor nabestaanden van overleden collega’s met mountainbiketocht Lien Vande Kerkhof

25 oktober 2019

18u15 0 Bilzen De opbrengst van de jaarlijkse mountainbiketocht van de brandweer van Bilzen en Hoeselt gaat dit jaar naar het steunfonds voor de nabestaanden van hun overleden brandweercollega’s uit Heusden-Zolder.

Het noodlottige ongeval van hun collega’s zette de brandweerlui van Bilzen en Hoeselt aan het denken. “We staan altijd stil bij het risico van ons vak, maar sinds het overlijden van onze collega’s gebeurt dat toch nog wel wat vaker”, verklaart Stefan Stulens, sergeant van Sector Zuid.

Ondanks de nare gebeurtenissen, blijven de brandweerlui wel doorgaan. “Brandweerman- of vrouw worden is een soort van roeping. We doen dit vanuit de overtuiging om onze medemens te willen helpen. Net zoals verpleegkundigen en andere hulpverleners dat doen.”

Steentje bijdragen

Om hun steun te betuigen aan hun overleden collega’s, zamelen ze geld in voor de nabestaanden via hun jaarlijkse mountainbiketocht. “Geen enkel bedrag kan dit verlies vergoeden, maar we willen toch ons steentje bijdragen en de familie van de slachtoffers een duwtje in de rug geven”, aldus Stulens.

Gegadigden kunnen zich wagen aan twee routes: een lus van 25 kilometer en eentje van 46. “Vertrekken kan tussen acht en elf aan de brandweerkazerne in Bilzen, Begijnhof 22. De tocht gaat richting Hoeselt, waar ook iets lekkers wordt voorzien”, vertelt Stulens.

De tocht vindt plaats op zondag 27 oktober vanaf 8 uur. Voor slechts vijf euro kan je deelnemen en zo meteen ook de nabestaanden van de overleden brandweerlui steunen.