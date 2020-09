Brandweer bevrijdt bestuurder die klem zat uit wagen ENL

10 september 2020

12u19 0 Bilzen Woensdag, in de vroege vooravond, raakte een voertuig van de weg. De bestuurder zat klem in de wagen en moest bevrijd worden door de brandweer. Uit een speekseltest en -analyse bleek achteraf dat de Nederlander onder invloed was van drugs.

Op de Vossenkuilstraat in Bilzen raakte woensdag omstreeks 17.45 uur een voertuig met Nederlands kentekenplaat van de weg. De bestuurder, die zwaargewond was en gekneld zat in het voertuig, werd door de brandweer uit het wrak gehaald. In het ziekenhuis wezen een speekseltest en -analyse erop dat de bestuurder onder invloed van drugs reed.