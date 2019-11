Brand in toekomstig asielcentrum Bilzen mogelijk aangestoken MMM KV

11 november 2019

00u13

Bron: eigen berichtgeving, Belga 38 Bilzen Er woedt momenteel een brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen. De vlammen slaan er door het dak.

Het pand fungeerde voorheen als rusthuis maar was al langer gesloten. Minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) besliste eerder nog om er een tijdelijk asielcentrum van te maken, wegens een te kort aan bedden. Vlaams Belang was niet te spreken over die beslissing, en vorige week vond er nog een betoging plaats.

Over de oorzaak en omstandigheden bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid.



Volgens burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (Trots op Bilzen) zijn er sporen van inbraak gevonden en wordt kwaad opzet niet uitgesloten. Dat verklaarde hij aan de VRT.