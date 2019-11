Brand in toekomstig asielcentrum Bilzen is met zekerheid aangestoken MMM KV

11 november 2019

00u13

Bron: eigen berichtgeving, Belga 230 Bilzen In de nacht van zondag op maandag woedde er een brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen. De vlammen sloegen er door het dak. Er vielen geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk. De politie bevestigt aan HLN dat de brand is aangestoken.

Het pand fungeerde voorheen als rusthuis maar was al langer gesloten. Minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) besliste eerder nog om er vanaf midden december een tijdelijk asielcentrum van te maken, wegens een tekort aan bedden. Vlaams Belang was niet te spreken over die beslissing, en vorige week vond er nog een betoging plaats.

“Er zijn materiële aanwijzingen dat het met zekerheid om brandstichting gaat”, klinkt het bij de politie. “Er zijn één of meerdere daders. Het onderzoek is al sinds vannacht volop bezig.” Het korps hoopt vandaag nog met een doorbraak te komen.

Nadat de brand rond 23.30 uur was opgemerkt, kregen buurtbewoners omwille van de rookontwikkeling het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Na een tijdje was het vuur onder controle en de rook was geminderd zodat ventilatiesystemen weer ingeschakeld konden worden en ramen en deuren open mochten.