Brand in toekomstig asielcentrum Bilzen is met zekerheid aangestoken, gevolgen voor opening niet bekend MMM KV en NLA

11 november 2019

00u13

Bron: eigen berichtgeving, Belga 230 Bilzen In de nacht van zondag op maandag woedde er een brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen. De vlammen sloegen er door het dak. Er vielen geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk. De politie bevestigt aan HLN dat de brand is aangestoken. Het gebouw is inmiddels weer vrijgegeven. Of het asielcentrum op 15 december zal openen zoals gepland was, is nog niet duidelijk.

Het gebouw was vroeger een woonzorgcentrum maar stond al sinds begin oktober leeg. Minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) besliste eerder nog om er vanaf midden december een tijdelijk asielcentrum van te maken, wegens een tekort aan bedden. Vlaams Belang was niet te spreken over die beslissing. De voorbije weken waren er al twee protestacties tegen de mogelijke komst van 140 asielzoekers.

Het gebouw is na gerechtelijk onderzoek inmiddels opnieuw vrijgegeven. Dat maakte de lokale politie Bilzen-Riemst-Hoeselt vanmiddag bekend.

Het is nog niet duidelijk of het centrum zoals gepland op 15 december de deuren zal kunnen openen. Dat zegt Rode Kruis-Vlaanderen. “Op dit moment brengen we de schade in kaart en zijn de gevolgen voor de geplande opening nog niet gekend”, zegt het Rode Kruis in een persbericht. “We gaan de komende uren en dagen in overleg met het stadsbestuur, de eigenaar van het gebouw, Fedasil en de minister (Maggie De Block, red.) om afspraken te maken over de herstellingswerken die nodig zijn om het gebouw zo snel mogelijk terug operationeel te maken.”

Volgens het Rode Kruis zijn de 140 plaatsen die het voormalige woonzorgcentrum in Bilzen moeten komen “absoluut noodzakelijk”. “We werken samen met Fedasil om een antwoord te bieden op de steeds groter wordende nood aan opvangplaatsen in ons land, dat te wijten is aan een langere asielprocedure waardoor de uitstroom van het aantal asielzoekers heel laag is”, luidt het. “Hierdoor zijn er iedere maand honderden nieuwe opvangplaatsen nodig om iedereen een onderdak en basisbehoeften zoals maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij te bieden.”

“Er zijn materiële aanwijzingen dat het met zekerheid om brandstichting gaat”, klinkt het bij de politie. “Er zijn één of meerdere daders. Het onderzoek is al sinds vannacht volop bezig.” Het korps hoopt vandaag nog met een doorbraak te komen.

Nadat de brand rond 23.30 uur was opgemerkt, kregen buurtbewoners omwille van de rookontwikkeling het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Na een tijdje was het vuur onder controle en de rook was geminderd zodat ventilatiesystemen weer ingeschakeld konden worden en ramen en deuren open mochten.