Brand in bedrijvencomplex in Bilzen bleek productieplaats voor crystal meth SPS

05 december 2019

08u09

Bron: Belga 2 Bilzen De brand van 25 oktober in een bedrijvencomplex in de industriezone Caetsbeek in Bilzen bleek te zijn ontstaan in een chemisch drugslab. Dat maakte het parket van Limburg bekend. Het ging om een productieplaats voor methamfetamines. Het eindproduct is crystal meth.

Tijdens de blus- en ruimingswerken werd er door de hulpverleners een abnormale en doordringende chemische geur waargenomen. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart. De branddetectiehond kon de locatie aanduiden waar de zware brand is ontstaan. Het lab van de federale gerechtelijke politie trof onder het puin van de ingestorte loods sporen en attributen aan die duiden op de aanwezigheid van een chemisch drugslab.

Het gaat om het derde dergelijk lab dat in 2019 in België werd aangetroffen. Het eerste lab werd aangetroffen op 6 juni in Wuustwezel. In Hasselt werd eerder dit jaar op 15 maart een groot lab in opbouw aangetroffen voor onder meer de productie voor deze methamfetamines naast amfetamines. Het parket noemt de vondst van dit lab zeer alarmerend.

Meer over Bilzen

Wuustwezel

Hasselt

Limburg

België

Caetsbeek