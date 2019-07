Bouwschade kasteel Edelhof zadelt stadsbestuur op met onvoorziene meerkost van 300.000 euro: “Verrotte balken en slechte fundering” LXB

30 juli 2019

12u00 0 Bilzen Bij de renovatie van het kasteel Edelhof is onverwachte bouwschade opgedoken. “Het gaat om een slecht uitgevoerde verbouwing van vroeger. We nemen geen risico en gaan alle schade herstellen”, weet burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). Hierdoor zit het stadsbestuur opgezadeld met een meerkost van driehonderdduizend euro.

Bij het wind- en waterdicht maken van kasteel Edelhof, een beschermd gebouw van bijna driehonderd jaar oud in hartje Munsterbilzen, hebben arbeiders een onvoorziene en ernstige bouwschade vastgesteld. Verborgen achter gipsplaten zaten balken die ernstig verrot zijn. “Bijna alle balken zijn aangetast”, weet Ronny Moors, hoofd van de dienst Gebouwen. “Het zijn nochtans eiken balken, dus die rotten niet zomaar weg. De verrotting moet dus al jaren bezig zijn, maar omdat de balken verborgen zaten achter die gyproc konden we de schade niet vaststellen.”

“Het gaat om slecht uitgevoerde werken van vroeger, maar omdat die goed afgeschermd waren, werd de schade pas zichtbaar bij het strippen van het gebouw”, legt burgemeester Brepoels uit.

Slechte funderingen

Naast de schade aan de houten balken dook nog een ander probleem op. Na controle is gebleken dat ook de funderingen in slechte staat verkeren. “Op zich tast dit de stabiliteit van het gebouw niet aan”, verzekert Moors. “Maar als straks een gleuf naast de funderingen wordt gegraven om riolering aan te leggen of een drainage te steken tegen vocht, bestaat de kans dat een muur kan instorten.” Om dat te voorkomen, heeft de stad een gespecialiseerde firma onder de arm genomen om het gebouw extra te beveiligen. “Die firma gaat elke twee meter een gat van drie meter diep - vijftig in totaal - boren onder de fundamenten. Die worden dan met beton volgestort.”

Meerkost

Het herstel van de schade betekent een meerkost van driehonderdduizend euro, bovenop het miljoen die de stad al had ingecalculeerd om het kasteel te beschermen tegen regen en wind. Volgens Brepoels is het niet meer te achterhalen wanneer en door wie die verbouwingen werden uitgevoerd. “We kunnen daardoor de schade op niemand verhalen en zullen dus zelf moeten opdraaien voor de herstellingskosten. Naast de extra subsidie van 92.000 euro die we van het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben gekregen, gaan we tijdens de restauratie een aantal uitgaven weglaten om geld te besparen. Uiteindelijk zal de stad nog honderdduizend euro uit eigen zak moeten bijpassen.”

De herstelwerken aan het houtwerk en de funderingen zullen vier weken duren. Tegen eind dit jaar moet de restauratie uitgevoerd zijn, waarna de tweede fase, die van de verdere afwerking en herinrichting van het kasteel, kan beginnen. “Wanneer deze werken zullen starten weten we niet. Ook een nieuwe bestemming voor het gebouw ligt nog niet vast”, besluit de burgemeester.