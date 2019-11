Bomvolle gemeenteraad in Bilzen door komst asielcentrum in Grote-Spouwen Lien Vande Kerkhof

06 november 2019

09u27 0 Bilzen Hoewel de zitjes op de gemeenteraad in Bilzen gisteren allemaal bezet waren hield niet iedereen de zitting uit: het (voorlopige) laatste woord werd pas omstreeks twee uur ’s nachts uitgesproken. Reden van de langgerekte raad was het gehekelde debat over de komst van een asielcentrum in Grote-Spouwen.

De gespannen gemoederen op sociale media voorspelden niet veel goeds: buurtbewoners werden opgeroepen om deel te nemen aan een protestactie tegen de beslissing van Fedasiel bij aanvang van de gemeenteraad. Maar met slechts een vijftigtal gegadigden bleek de virtuele woede zoals wel vaker vele malen groter dan fysieke durf.

Juridische middelen

Ook Bilzerse politici spraken op voorhand online hun ongenoegen uit. Zo kondigde N-VA-gemeenteraadslid Wouter Raskin een stevige discussie aan over het geplande asielcentrum en liet Annick Ponthier (Vlaams Belang) zich op Facebook uit over het meest dubieuze agendapunt sinds maanden. “Het Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur de eis van Fedasil om in het vroegere rusthuis een asielcentrum op te richten aanvecht met alle juridische middelen”, klonk het.

Vooral vluchtelingen uit Zuid-Amerika

De komst van het asielcentrum staat half december gepland. “Er worden twintig personeelsleden te werk gesteld”, lichtte burgemeester Johan Sauwens ter introductie toe. Verder werd nog eens duidelijk gemaakt over welke mensen het gaat: “vooral vluchtelingen uit Zuid-Amerika maar ook Turken en asielzoekers vanuit Syrië.” Elke individu ontvangt ter plaatse 7,90 euro per week en mag na vier maanden gaan werken. Het Rode Kruis staat in voor het leggen van alle contacten.

Bruno Steegen (Eigenbilzen) benadrukte dat het om een noodopvang gaat, beperkt in tijd. “De beslissing was al in kannen en kruiken toen wij door de federale regering op de hoogte werden gebracht. We gaan de buurtbewoners nu vooral goed informeren,” vertelde hij. Na een reeks woelige reacties uit het publiek onderstreepte burgemeester Sauwens dat het om een humanitaire kwestie gaat. “Lang niet heel Grote-Spouwen is gekant tegen de komst van de opvang”, zei de burgemeester. “We hebben al 15 meldingen gekregen van mensen uit de buurt die zich kandidaat stellen om vrijwilligerswerk in het centrum te willen invullen.”

Geen draagvlak wegens (geen) communicatie

Wouter Raskin (N-VA) erkende het feit dat zijn stad een verantwoordelijkheid te nemen heeft inzake opvang dat is duidelijk maar betwijfelde of het stadsbestuur niet op de hoogte was van de beslissing van de Federale Overheid. “Je kunt geen draagvlak creëren als je niet vooraf communiceert met de buurt”, stelde hij. Anniek Ponthier (Vlaams Belang) kondigde tenslotte aan dat haar partij zelf de nodige stappen zal ondernemen in de strijd tegen de komst van het asielcentrum. “Gezien het stadsbestuur geen juridische procedure opstart zullen we de stad in gebreke stellen en zelf actie ondernemen.”