Boerderij van teruggeroepen bio-eieren tijdelijk geblokkeerd Dirk Selis

01 augustus 2019

16u44 0 Bilzen De bioboerderij van pluimveehouder Willy Poesmans uit Bilzen is voorlopig geblokkeerd door het FAVV. Het Voedselagentschap heeft dinsdag honderdduizend bio-eieren van het bedrijf teruggeroepen wegens een lichte overschrijding van de Europese norm van dioxines en dioxineachtige stoffen in de eieren.

Het FAVV voert momenteel een onderzoek naar de Bilzense pluimveehouder. “We zijn ter plaatse geweest om stalen te nemen en dat onderzoek is momenteel lopende. Het bedrijf is bevroren of geblokkeerd, dus momenteel mogen er geen eieren in verkoop komen, en dat kan nog enkele weken duren tot we duidelijkheid hebben over de analyse”, zegt Liesbeth Van de Voorde, woordvoerster van het FAVV. Er is een lichte overschrijding van de Europese norm van dioxines en dioxineachtige PCB’s. “Pcb staat voor polychloorbifenyl. Het zijn chemicaliën die tussen 1920 en 1980 verwerkt werden in allerlei producten, zoals isolatie, verf, plastics en elektronica. Eind jaren 70 werden ze verboden, maar ze zijn nog steeds aanwezig in het leefmilieu.”

Dioxinetest

De boerderij van pluimveehouder Willy Poesmans uit Bilzen heeft zo’n 8.200 kippen en een dagelijkse productie van ongeveer 7.000 eieren. De overschrijding kwamen aan het licht na een autocontrole van het bedrijf E.K.E. in Herk-de-Stad dat de eieren van de boerderij sorteerde en verpakte. “Wij hebben een twintigtal producenten. De producent in kwestie is nu ‘on hold’ gezet, dus die eieren mogen de boerderij niet verlaten. Voor ons pakstation is dat zo’n 5 à 7 procent van het totaal aantal bio-eieren”, zegt Bart Kumpen, verantwoordelijke klantendienst bij E.K.E. Volgens E.K.E. is de leverancier de voorbije jaren de dioxinetest altijd goed doorgekomen. “Er moet toch goed onderzocht worden hoe dat komt. Een verontreiniging in de lucht of in de grond kan zich opstapelen tot het niveau in de eieren te hoog wordt”, legt Kumpen uit. “Als de resultaten over heel de lijn positief zijn, dan zal de groep kippen opgeruimd moeten worden om de oorzaak helemaal te determineren.”

Geruststellend

Is het gevaarlijk om besmette eieren te eten? De stoffen kunnen een kankerverwekkend effect hebben. Het FAVV benadrukt dat haar stalen in 2018 voor 99,9 procent conform waren en dus geruststellend zijn. Bovendien zijn er sinds 2013 nog maar drie terugroepingen voor eieren met deze problematiek geweest.De eieren werden verdeeld via de winkels van Delhaize, Carrefour, Cora, Match, Intermarché en enkele groothandels. De bio-eieren hebben als referentie OBE7050, die op de eieren gedrukt staat.