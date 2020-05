Blokbar laBo3740 gaat opnieuw van start ENL

18 mei 2020

10u50

Bron: Stad Bilzen 1 Bilzen LaBo3740 heeft vandaag om 10 uur opnieuw de deuren geopend. In de blokbar in de Korenstraat kunnen 65 studenten terecht. “Heel wat jongeren vinden het motiverend om samen met vrienden de leerstof door te nemen, op veilige afstand van elkaar weliswaar”, klinkt het.

“Niet iedereen heeft de mogelijkheid om thuis in alle rust te studeren”, zegt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Bovendien vinden heel wat jongeren het motiverend om samen met vrienden de leerstof door te nemen, op veilige afstand van elkaar weliswaar. Daarom richt de stad laBo3740 opnieuw in als blokbar. We volgen de strengste voorschriften om helemaal in orde te zijn met de beslissingen van de federale overheid.”

65 plaatsen

In het voormalige Blokker-filiaal zijn studenten elke dag welkom tussen 9 en 23 uur. Men kan binnenkomen tussen 9 en 9.45 uur, van 14 tot 14.30 uur of tussen 19 en 19.30 uur. Door het coronavirus is het aantal beschikbare plaatsen echter beperkt tot 65 personen. Daarmee zitten we aan het maximum, gezien de social distancing-regels”, zegt schepen van Jeugd Peter Thijs (Trots op Bilzen).

“Om die reden zijn alle plaatsen voorbehouden voor studenten die in Bilzen wonen. De vrije inloop wordt tijdelijk vervangen door een online-reservatiesysteem op bilzen.be/jeugd. Zo is men zeker van zijn of haar plek.”

Daarnaast zijn de aanwezigen verplicht om een mondmasker te dragen. Voldoende ontsmettingsmiddelen worden er voorzien en sanitair en drankautomaten staan ter beschikking van de studenten.