Bloemencontainer zuivert afvalwater, kampeerplek Alden Biesen doet dienst als testcase ENL

24 augustus 2020

13u37 0 Bilzen Op de kampeerplek in Alden Biesen pronkt voortaan een zogenaamde bloemencontainer. Het gaat om een mobiel waterzuiveringsstation dat werkt op basis van bloemen. Het experiment in Alden Biesen zal gemonitord worden door Universiteit Gent en is een testcase binnen I-QUA, een Belgisch-Nederlands innovatieplatform voor duurzame afvalwatervoorzieningen.

Aan het begin van de zomer lanceerde het agentschap Natuur en Bos eenvakantieaanbod. Zo kan je in enkele natuurdomeinen tijdelijk duurzaam en coronaproof kamperen in tipidorpen. De kleine impact op de natuur is daarbij een prioriteit. In Alden Biesen gaat men vanaf deze week nog een stapje verder. Om het transporteren van afvalwater naar zuiveringsstations te vermijden, staan er voortaan een zogenaamde bloemencontainer. Het gaat om een experimenteel mobiel waterzuiveringsstation, dat werd ontwikkeld door ECOZ® met het oog op het besparen, recupereren en zo terugwinnen van water in het buitengebied.

Het experiment in Alden Biesen zal gemonitord worden door Universiteit Gent en is een testcase binnen I-QUA, een Belgisch-Nederlands innovatieplatform voor duurzame afvalwatervoorzieningen waarbinnen ook Aquafin en het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) actief zijn.

Festivals

“Met veel plezier hebben we ons meest drukbezochte tipidorp aangeboden als testcase en dus living lab voor de zuiveringsunit”, zegt Tom Embo, algemeen directeur van Natuurinvest. “Innovatie en experiment staan hoog op onze agenda als modern overheidsagentschap. Door dit nu uit te testen kunnen we er mee voor zorgen dat het concept gepolijst kan worden zodat in de toekomst ook vele festivals hiervan gebruik kunnen maken. Hopelijk kan dat ook in 2021 opnieuw”.