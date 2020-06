Bilzerse zomerkampen gaan door: 3.500 plaatsen te koop via stedelijke webshop Dirk Selis

12 juni 2020

13u25 0 Bilzen Het coronavirus haalde de planning danig overhoop, maar de stadsdiensten slaagden erin een aangepast en uitgebreider aanbod vol plezante activiteiten voor deze zomer klaar te stomen. Zo zullen deze vakantie 3.500 plaatsen beschikbaar zijn. De inschrijvingen starten maandag om 19 uur via de stedelijke webshop.

“Onze stadsdiensten waren extra gemotiveerd om er meteen in te vliegen toen het verlossende akkoord van de hogere instanties kwam”, zegt burgemeester Johan Sauwens. “Achter de schermen werd de laatste weken keihard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven een leuke vakantie te beleven. We treffen alle voorzorgen zodat de coronamaatregelen te allen tijde maximaal nageleefd worden. Daarnaast werd het aanbod uitgebreid en zijn er enkele nieuwe activiteiten. waardoor heel wat ouders en hun kroost van een zorgeloze zomer kunnen genieten.”

Nog meer Grabbelpas

Zo heeft de stad ervoor gekozen de Grabbelpas-activiteiten vanaf deze vakantie uit te breiden van drie naar vijf dagen per week. “Door die twee extra dagen creëren we een bijkomende capaciteit. De beperkingen door de opgelegde bubbels van 50 personen hebben we enigszins proberen op te vangen door de ganse zomer te werken met twee bubbels. We kunnen daarvoor rekenen op een hoofdmonitor aangevuld met een veertiental begeleiders, samen een toffe bende van 100 Grabbelpassers per week”, zegt schepen van Jeugd Peter Thijs.

Sport

Ook voor de sportkampen geldt een gelijkaardig verhaal. “Ondanks de bubbels hebben we deze vakantie een ruimer aanbod”, gaat schepen van Sport Peter Thijs verder. “We gaan van 850 naar 1.050 plaatsen. Ons programma blijft net zoals andere jaren zeer gevarieerd, van crea- en sportmix tot een triatlonkamp.”

De Cultuurdienst organiseert dit jaar gedurende drie weken activiteiten rond theater, film en video, muziek en fotografie. ”Alle verschillende cultuurdisciplines komen aan bod”, zegt schepen van Cultuur Griet Mebis. “Van improvisatie- en theaterlessen die de verbeelding aanspreken tot creatieve graffiti-, streetart- en dj-sessies. Geen enkele dag zal er hetzelfde uitzien.” Kunstkuren biedt plaats aan 102 deelnemers.

Kinderopvang

“Vroeger werd het programma in juli en augustus beperkt tot Schoonbeek. Nu kunnen ouders tijdens piekmomenten terecht op vijf van de acht locaties, meer bepaald in Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek”, gaat schepen van Kinderopvang Griet Mebis verder. “Door de opgelegde beperkingen kunnen hier wekelijks een 42-tal kinderen opgevangen worden. Op piekmomenten samen goed voor ongeveer 200 plaatsen. Het werken in kleinere groepen is trouwens aangenamer voor de kinderen.”