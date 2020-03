Bilzerse warme telefoonlijn ontving al honderd oproepen ENL

30 maart 2020

10u03

Bron: Stad Bilzen 1 Bilzen Sinds de opstart op 17 maart heeft de ‘warme lijn’ van Stad Bilzen al honderd oproepen ontvangen. Het nummer werd opgericht om de inwoners van de stad een luisterend oor te bieden in tijden van corona. Wie tot de risicogroep behoort, kan er terecht om een boodschappenlijstje door te spelen.

De warme lijn, het nummer 089 39 96 20, is opgericht om mensen in nood te helpen tijdens de coronacrisis. Wie zich ongerust of eenzaam voelt, kan ernaar bellen om een babbeltje te slaan. Ook thuisbezorging van boodschappen of medicatie is mogelijk voor mensen die tot de risicogroep behoren.

Ondertussen hebben al honderd mensen gebruikgemaakt van het nummer. “Van de honderd oproepen waren er 38 vragen naar informatie over de maatregelen en 29 vragen naar een gesprek”, zegt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Dat toont aan dat onze inwoners niet alleen duidelijke informatie, maar ook hulp en gezelschap nodig hebben. Dankzij de warme lijn kunnen we die ondersteuning aanbieden vanop een veilige afstand, ook aan de mensen die geen beroep kunnen doen op familie of vrienden.”

Voedselpakket

“De boodschappendienst leverde al bij 22 inwoners een voedselpakket en bij drie inwoners medicijnen af. Maar liefst 17 personen boden zich vrijwillig aan om hulp te bieden. Help je vrienden, familie, kennissen en buren waar dat kan en controleer – vanop een veilige afstand - eens extra of ouderen of alleenstaanden in je buurt in orde zijn. Wil je vrijwillig helpen? Meld je dan aan via onze warme lijn”, vult schepen van Sociaal Beleid Maike Meijers aan.

De medewerkers van de stad en de vrijwilligers blijven zich ook de komende weken inzetten om Bilzenaren in nood bij te staan. De warme lijn is elke dag bereikbaar tussen 9 en 21 uur.