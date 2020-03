Bilzerse streetart artiest steekt rusthuizen hart onder de riem Emily Nees

11u06 0 Bilzen Wouter Loix, een streetart kunstenaar uit Bilzen, trok de straat op om WZC Demerhof op te vrolijken. Hij tekende met krijt vele kleurrijke hartjes op de stenen.

Bewoners van woonzorgcentra hebben het niet makkelijk in tijden van corona. Zonder bezoek steekt eenzaamheid al snel de kop op. Jeugddienst Bilzen en Wouter Loix, een streetart artiest uit Bilzen, kwamen daarom met een creatieve oplossing om te laten weten dat we hen niet zijn vergeten. “Aangezien mijn oma van 95 geen bezoek meer mag ontvangen, zocht ik naar een manier om haar en andere bewoners een hart onder de riem te steken.”

En dat mag je vrij letterlijk nemen, want zijn kleurrijk werk van krijt bestaat uit tal van kleine hartjes. Met het bijschrift ‘wij denken aan jullie’ geeft Loix een duidelijk signaal. “Maar het werk is ook bedoeld voor het verzorgend personeel. Zij zijn uiteindelijk de echte helden op dit moment. Op deze manier wil ik ook hen steunen.”

Drie andere rusthuizen

Binnenkort kunnen we nog meer verwachten van Loix. “We zullen nog naar drie andere rusthuizen trekken.” Maar welke rusthuizen dat zullen zijn, wil hij nog niet verklappen. “Dat houden we voorlopig nog als een verrassing. Wat we wel zeker weken, is dat de werken heel kleurrijk zullen zijn. Het is tenslotte al grijs genoeg de laatste tijd.”