Bilzerse postbode heeft coronavirus, postkantoor wordt vandaag ontsmet Emily Nees

31 maart 2020

11u39 3 Bilzen Een medewerker van het bpost-kantoor in de Hasseltsestraat in Bilzen is besmet met het coronavirus. De postbode heeft maandag positief getest. Het kantoor is momenteel gesloten en wordt volledig ontsmet.

“We volgen de procedure op die de overheid oplegt", zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van bpost. “Concreet houdt dat in dat het hele gebouw vandaag wordt ontsmet. We hebben alle medewerkers hiervan op de hoogte gebracht.”

Geen post vandaag

De sluiting heeft ook gevolgen voor de bedeling van brieven en dergelijke meer. “Het betekent jammer genoeg dat er vandaag geen post zal zijn in Bilzen. Wanneer we kunnen heropstarten, weten we nog niet. We bekijken het, nadat we de nodige maatregelen hebben getroffen om de gezondheid van onze medewerkers te garanderen.”