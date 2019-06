Bilzers gezin met twee kinderen trekt

naar Frankrijk om een B&B uit te baten “Meer tijd voor de kinderen, en rustiger leven” LXB

21 juni 2019

12u00 0 Bilzen Raf Loyen (40) en z’n echtgenote Suzanne Gaens (42) uit Bilzen jagen al zeven jaar een droom na: een chambres d’hôtes uitbaten in het buitenland! Nu is het zover. Het jong gezin met twee kleine kinderen Gust (5) en Kamiel (2) laat werk, familie, vrienden en al hun hebben en houden achter. Ze hebben hun huis verkocht en trekken naar Monségur, een dorpje in het zuidwesten van Frankrijk. Daar nemen ze hun intrek in een oude dorpsschool waar ze een B&B gaan uitbaten met de toepasselijke naam A la vieille école. “Het is nu het moment om onze droom waar te maken. We willen meer tijd besteden aan de kinderen. We willen minder stress en een rustiger leven”, vertelt het jonge koppel.

Rust

En die rust vinden ze in het groene departement Les Landes. Monségur ligt op 40 kilometer van Pau en op goed 100 kilometer van Biarritz, een badplaats aan de Atlantische kust. Raf en Suzanne namen hun tijd om hun droom te vervullen. Zeven jaar geleden gingen ze bij onze zuiderburen al kijken naar geschikte panden om een B&B te runnen. “We vonden het huis van onze dromen niet”, legt Raf Loyen uit die een vaste job bij het stadsbestuur van Bilzen opzegt. Z’n vrouw Suzanne verkocht haar zaak, een succesvol hostessenbureau. De jaren gingen voorbij. Raf en Suzanne stichtten een gezin: Gust, een jongen uit Uganda werd geadopteerd, en twee jaar geleden werd Kamiel geboren.

Verkocht

Het plan voor een B&B bleef sluimeren. Tot het koppel ging surfen op internet en bij toeval op een al bestaande chambres d’ hôtes in Monségur uitkwam. “We trokken naar ginder, en logeerden vier dagen in de B&B. We waren meteen verkocht. Het was liefde op het eerste zicht”, bekennen Raf en Suzanne. “A la Vieille Ecole ligt in een oase van rust. Het is nog een authentiek gebouw, in een goeie staat en het straalt een sfeer uit waar we op zoek naar waren: een gemoedelijke, familiale en charmante plek! Het is een kleinschalig gastenverblijf met drie kamers.”

Doordacht

Voor Raf en Suzanne is het springen in het diepe maar ze zijn niet over ijs van één nacht gegaan. “We hebben alles goed doordacht en alles wel honderd keer berekend. We nemen een B&B over die goed draait. Financieel zit het snor. Verbouwingen zijn zeker niet nodig. Het Frans is geen probleem. We moeten ons wel de cultuur en levenswijze van ginder eigen maken maar we leggen makkelijk contacten met mensen. Oké, in het hoogseizoen zullen we hard moeten werken maar tijdens de herfst en winter bepalen we onze eigen agenda. Wat we verdienen, investeren we terug in ons leven. Ginder gaan we midden in het groen leven, de kinderen gaan naar de dorpsschool.”