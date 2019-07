Bilzense muziekwedstrijd Pop a' Cast breidt uit!

Lien Vande Kerkhof

31 juli 2019

15u04 0 Bilzen Het pop- en rockconcours Pop a’ Cast breidt uit! De muziekwedstrijd beperkt zich voortaan niet enkel tot bands uit enkel Bilzen, ook talent uit Hoeselt en Riemst kan zich dit jaar inschrijven.

Laat je zeker niet misleiden door de naam van de wedstrijd. Pop a’ Cast staat open voor alle muziekstijlen: rock, pop, techno, metal, hiphop, hardcore, blues en zelfs jazz. Alleen dj-sets zijn niet toegelaten. Een eerste belangrijke voorwaarde is dat bands minstens één zelfgeschreven nummer toevoegen aan hun repertoire en spelen tijdens de voorrondes en (misschien) ook in de finale. Maar het hoofdcriterium: gedomicilieerd zijn in Bilzen, Hoeselt of Riemst. Nadat er op elk van deze plekken voorrondes worden georganiseerd kiest een onafhankelijke jury zes finalisten. Elke finalist krijgt één dag studiotijd cadeau en de winnaars maken kans op een videoclip, bandcoaching en een concertavond in JC DE Bilding.

Kandidaten kunnen zich inschrijven tot 9 september. De voorronde en de finale vinden respectievelijk plaats in oktober en november. Meer info vind je op https://www.bilzen.be/pop-a-cast-2019-schrijf-nu-in-