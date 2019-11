Bilzenaren verzamelen vanavond aan asielcentrum: “Voor of tegen maakt niet uit, maar veroordeel mee de haat” MMM

15 november 2019

14u45 5 Bilzen Vanavond om 19 uur komen heel wat Bilzenaren samen aan het toekomstige asielcentrum van Grote-Spouwen. De actie ‘Warm Bilzen’ wil vooral een antwoord geven tegen het geweld en de haat. “Dit gaat niet over voor of tegen”, zegt initiatiefneemster Karen Schabregs.

“Dit is geen politieke actie, niet links of rechts, niet voor of tegen asielcentra of migratie”, begint Karen Schabregs. “Het gaat om de veroordeling van het geweld, de haat, en de vooroordelen die tegenwoordig zo luid klinken. We willen een signaal van hoop geven.”

Wie wil kan om 19 uur naar het asielcentrum aan de Rode Kruislaan afzakken en er kaarsen, knuffels of bloemen neerleggen. “Het is een samenzijn, een verbindend moment als Bilzenaren ondereen.”