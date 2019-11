Bilzenaren blijven verdeeld na info-avond over asielcentrum, krijgen contactpunt en extra infomarkt Lien Vande Kerkhof

22 november 2019

09u03 0 Bilzen In het Bilzerse Grote Spouwen vond gisteren een infoavond plaats over het toekomstig asielcentrum, in het voormalige rusthuis Ark van Noë. Vierhonderd buurtbewoners die een uitnodiging ontvingen kwamen luisteren, later op de avond werd ook de pers te woord gestaan. Zeven mensen van de Voorpost hielden buiten een stil protest. Het Agentschap Inburgering en Integratie heeft ondertussen een verbindingsofficier aangesteld om de communicatie tussen de federale overheid en de inwoners bij de komst van een asielcentrum in de toekomst te verbeteren. Voor de stad Bilzen werd na een eerste overleg een concreet actieplan uitgewerkt met de oprichting van een contactpunt en een infomarkt.

Een nieuwe openingsdatum voor het asielcentrum is er nog niet, maar het Rode Kruis en Fadasil zijn niet van plan op hun plannen terug te komen. Samen met het stadsbestuur, politie en brandweer gaven ze een uitvoerige uitleg over de werking van een asielcentrum, waarna ze vragen van de aanwezigen beantwoordden.



“We gaven een toelichting over alles wat er bij zo’n asielcentrum kom kijken”, zegt Hilde Van Gastel, manager humanitaire diensten Rode Kruis. “Ook de dagbesteding en wijze van begeleiding en opvolgen van de asielzoekers kwam aan bod. Aanwezigen kregen de kans om vragen te stellen.”

Verbindingsofficier

Jolein Martens van de dienst Integratie van het Agentschap Inburgering en Integratie wordt aangesteld als verbindingsofficier van het asielcentrum. Zij zal de brug vormen tussen het stadsbestuur, het Rode Kruis en de omwonenden. “De vragen die gisterenavond gesteld werden zullen gebundeld en beantwoord worden op de website van de stad Bilzen”, bericht Martens. “Zo heeft iedereen toegang tot de meest recente informatie.”

Verder neemt de dienst Integratie zich ook voor lokale besturen in de toekomst beter te ondersteunen en bij te staan in hun administratie, communicatie en plan van aanpak. “Op die manier worden ook de buurtbewoners van begin af aan beter geïnformeerd. We richten met de betrokkenen een werkgroep op en komen hiermee wekelijks samen om expertise te delen en alle aspecten van het tijdelijk noodopvangcentrum te bespreken en op te volgen”, aldus Martens.

Boos de zaal uit

Aanwezige inwoners bleken zich vooral zorgen te maken over eventuele toenemende criminaliteit. Op de vraag naar de dagbesteding van asielzoekers werd geantwoord dat kinderen gewoon naar school zullen gaan, volwassenen verschillende vormingen krijgen - denk maar aan een cursus Nederlands - en het Rode Kruis activiteiten zal voorzien.

Naar het einde van de laatste sessie toe riepen veel mensen hun ongenoegen door de zaal en liep een deel van de aanwezigen zelfs boos naar buiten omdat ze geen gevat antwoord kregen op hun vragen. Alleen inwoners van Grote en Kleine Spouwen waren welkom op de infoavond om te vermijden dat er een manifestatie zou plaatsvinden.

Contactpunt

Bilzenaren kunnen hun vragen formuleren aan contactpunt@bilzen.be. De vragen zullen meteen worden doorgestuurd naar de bevoegde diensten en antwoorden worden zo snel mogelijk opgevolgd om bewoners zo efficiënt mogelijk te helpen.

Daarnaast komt er op 7 en 8 december een infomarkt in zaal Concordia voor alle geïnteresseerde stadsgenoten. “Daar zullen alle betrokken partijen aanwezig zijn om toelichting te geven en in gesprek te gaan”, zegt burgemeester Johan Sauwens. “Iedereen kan die dagen vrijblijvend langskomen.”

“Zodra wij ingelicht worden voer de openingsdatum, informeren we eerst de buurtbewoners”, vervolgt de burgemeester. “In tussentijd doen we er alles aan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. We zien ook dat er verschillende burgerinitiatieven ontstaan rond verdraagzaamheid en een warm samenzijn en dat kunnen we na alle gebeurtenissen alleen maar aanmoedigen.”

Aanstaande zondag is er de ‘Wandeling voor Verdraagzaamheid’, die om 14 uur vertrekt aan de Kimpel (Eikenlaan) en eindigt op de Markt. Een aantal leden van het schepencollege en de gemeenteraad zullen – met hun familie – meestappen. “We roepen iedereen op om mee te stappen”, aldus Sauwens.