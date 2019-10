Bilzenaars van ‘Chapter Two’ zijn MNM Rising Star 2019 BVDH

03 oktober 2019

18u21 1 Bilzen Grego Van Holderbeke (26 jaar) en Lennert Haenen (24 jaar) uit Bilzen zijn op MNM met hun band Chapter Two uitgeroepen tot de winnaars van MNM Rising Star 2019.

Onlangs startte jongerenzender MNM met MNM Rising Star voor het derde jaar op rij de zoektocht naar hét strafste nieuwe muzikale talent in Vlaanderen. Alle MNM-luisteraars konden de afgelopen weken muzikaal talent dat dringend ontdekt moest worden met de radiozender delen. Na een succesvolle inschrijfperiode selecteerde de MNM-jury drie finalisten uit honderden inzendingen.

Promocampagne

Chapter Two, Enchanté en Yasmine Alves namen het tegen elkaar op in een bloedstollende week waarbij ze moesten optreden op een bomvolle trein, een promocampagne moesten voeren en uiteraard hun song live moesten brengen op MNM. Afgelopen week konden de MNM-luisteraars stemmen op hun favoriet. De uiteindelijke winnaar werd donderdagavond bekendgemaakt in het radioprogramma Planeet De Cock.

Chapter Two ging lopen met de titel en gaat naar huis met een gouden plaat. Grego en Lennert volgen zo INE op als derde MNM Rising Star en zullen dus nog vaker te horen zijn op MNM.