Bilzenaar neemt deel aan VTM-programma LEGO® MASTERS Emily Nees

01 april 2020

17u25

Bron: VTM 1 Bilzen Vanaf zaterdag 11 april is Björn (40) uit Bilzen te zien op uw tv-scherm. Hij doet samen met een compagnon uit Ieper mee aan LEGO® MASTERS, een VTM-programma waarin kleine blokjes de basis vormen voor spectaculaire bouwwerken. Samen met zeven andere duo’s uit de Benelux strijden de hobbyvrienden om de titel.

Zet het in je agenda: zaterdag 11 april om 20.25 presenteert Kürt Rogiers samen met zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai LEGO® MASTERS. Het familieprogramma toont de eindeloze mogelijkheden van de kleine blokjes. De bedoeling is dan ook om de meest oogverblindende, creatieve en fantasierijke bouwwerken maken.

Acht duo’s uit Vlaanderen en Nederland gaan met elkaar de kleurrijke competitie aan. In elke aflevering worden de teams uitgedaagd met opdrachten die ze binnen een bepaald aantal uur moeten volbrengen en waarna er een eliminatie volgt.

Hobbyvrienden

Het wordt knarsetanden, ook voor Björn (40) uit Bilzen. Samen met zijn compagnon Corneel (21) uit Ieper strijdt hij om de titel. Björn is zelf software architect en Corneel studeert maatschappelijke veiligheid. Ondanks dat de twee mijlenver van elkaar wonen, spreken ze soms af om te bouwen.

Hoe het zal zijn om nu continu samen te leven en bouwen? Ik verwacht geen problemen, aangezien we ons altijd te pletter amuseren samen

“Wij kennen elkaar al een tijdje door de LEGO®-club waarmee we maandelijks samenkomen en beurzen organiseren, maar privé zien we mekaar zelden. We wonen dan ook op 2,5 uur rijden van mekaar”, klinkt het. “Da’s lang (lacht). Hoe het zal zijn om nu continu samen te leven en bouwen? We zullen zien, maar ik verwacht geen problemen aangezien we ons altijd te pletter amuseren samen. En dat ondanks het leeftijdsverschil.”

De hobbyvrienden maken het liefst bestaande objecten na. Benieuwd? Kijk dan vanaf zaterdag 11 april naar LEGO® MASTERS om 20.25 uur op VTM.



