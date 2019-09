Bilzenaar Lars Rondags (22) knutselt in zijn eentje voetbalprogramma in elkaar: “Ik, de nieuwe Filip Joos? Graag!” Birger Vandael

11 september 2019

11u30 6 Bilzen Presentator, cameraman, commentator, interviewer en monteur: Lars Rondags (22) uit Bilzen is het allemaal. Sinds december 2018 knutselt hij wekelijks zijn eigen voetbalprogramma ‘LR Sports’ in elkaar, waarin hij voetbalmatchen in provinciale becommentarieert. Hij bereikt duizenden kijkers en wint in ijltempo aan bekendheid in de Limburgse voetbalwereld. “Ik verdien er vandaag nog niets aan, maar droom ervan om dit ooit fulltime te kunnen doen.”

Lars is afgestudeerd in de journalistiek aan de PXL. In de tussentijd leerde hij perfect algemeen Nederlands spreken en werd hij ook handig in montagetechnieken. “Mijn verhaal is dat van veel sportverslaggevers”, opent hij zijn verhaal. “Ik trapte bij de voetbalploeg van Rosmeer voor het eerst tegen een balletje en droomde van een succesvolle carrière. Al snel merkte ik dat ik daarvoor niet in de wieg gelegd was, maar de passie is gebleven.”

Eerste camera

De voetbalfanaat zette tijdens FIFA-wedstrijden op zijn Xbox geregeld het volume stil zodat hij zelf verslag kon uitbrengen. Zo deed hij nietsvermoedend zijn eerste ervaring als commentator op. “Ik had van mijn nonkel intussen ook mijn allereerste camera gekregen en filmde voetbalwedstrijden. Als ik die beelden nu terug zie, is dat werkelijk bedroevend. Het beeld schokt zo hard dat je nauwelijks spelers kan onderscheiden. Gelukkig schakelde ik snel over op een handcamera en raakte ik meer bedreven in de stiel. Vorig jaar besloot ik mijn eigen programma te maken. Het provinciale voetbal verdient immers meer aandacht.”

De werken van Lars zijn zo professioneel dat de vergelijking met het bekende ‘Sports Late Night’ voortdurend worden gemaakt. In zijn werkplaats hangt een doek, zodat hij in een studio lijkt te zitten. De ploegopstellingen worden gepresenteerd zoals in de Champions League en een overzichtelijk scorebord maakt het comfortabel kijken. “De samenvatting heb ik op anderhalf uur wel klaar, maar die graphics toevoegen kost meer tijd. Ik heb daarvoor de nodige programma’s aangekocht omdat ik het belangrijk vond dat het er professioneel uitziet.”

Wereldgoals en quotes

Aanvankelijk trok Lars naar de ploegen in eigen regio. “Ik vraag de voorzitter altijd om toestemming en ga dan aan de slag. Omdat ik rond Bilzen wel wat volk ken, was ik overal welkom. Na een tijdje besloot ik ook wat andere plaatsen op te zoeken en zo gaat mijn naam rond. De voetballers zijn altijd enthousiast. Sommige geven ook interviews af alsof ze al jaren in eerste klasse spelen. Ik moet natuurlijk wel geluk hebben dat ik juist de match uitkies waarin een werelddoelpunt wordt gemaakt en de speler interview die leuke quotes heeft. Zo vertelde iemand van K. Neeroeteren FC me vorig jaar dat hij maandenlang beloofde enkel in de titelmatch te scoren. Hij maakte dat voor mijn camera netjes waar.”

Lars ziet nog wel wat mogelijkheden om zijn programma uit te breiden. “Ik heb al overwogen om een sponsor aan te trekken zodat ik er toch iets aan kan verdienen. Analisten toevoegen? Dat is niet eens zo’n gek idee”, lacht hij. “Momenteel is dit mijn grootste bezigheid en ik hoop snel te ontdekken of ik hier in de toekomst verder mee aan de slag kan. De nieuwe Filip Joos? Dat zou ik graag worden ja. Als hij me belt om eens een dag in zijn spoor te volgen, zeg ik meteen toe!”

De verslagen van Lars zijn terug te vinden via zijn Facebookpagina: www.facebook.com/rondagslars. Dit weekend maakte hij onder meer een verslag van Thes Sport B - Eksel en FC Herderen-Millen - KMR Biesen.