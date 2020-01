Bilzenaar Daan Goossens na de sneeuwstorm in St. John’s: “Een boete van 5.000 dollar voor wie met de auto rijdt” Dirk Selis

22 januari 2020

11u13 1 Bilzen Terwijl in Vlaanderen de eerste industriesneeuw valt, kreeg men in Newfoundland, een provincie aan de Canadese oostkust, afgelopen vrijdag tijdens een storm een recordhoeveelheid sneeuw te verwerken. De premier van de provincie heeft nu de hulp van de federale overheid en het leger ingeroepen om te helpen bij het sneeuwruimen. In St. John’s, de hoofdstad van de provincie, zitten nog steeds veel inwoners vast in hun ondergesneeuwde woningen. Onder wie Daan Goossens (28) uit Bilzen.

De Bilzense handelsingenieur werd in 2011 tijdens een uitwisselingsproject van de UHasselt verliefd op het Canadese St John’s en besloot er te gaan wonen. “Het is wat afgelegen maar de mensen zijn hier supervriendelijk, de natuur is ongerept en prachtig en het is niet zo druk als in de grootsteden”, vertelt de 28-jarige Daan Goossens die er vandaag bij Mysa Smart Thermostats werkt, een startup die een slimme thermostaat maakt.

“Nadat de sneeuwstorm vrijdagochtend begon, viel er elk uur 5 centimeter sneeuw. Tegelijkertijd waren er windstoten tot 150 kilometer per uur. Je kon op dat moment zelfs de overkant van de straat niet meer zien”, zegt Daan. “Door die wind ligt de sneeuw hier nu op sommige plaatsen tot wel 4 meter hoog. Niemand hier heeft dit ooit meegemaakt. Het is niet alleen de 75 cm die gevallen is op vrijdag, maar ook in de twee weken vooraf was er in totaal al een 50 cm gevallen. Veel mensen zaten ook zonder elektriciteit. Onze buren hebben al drie dagen geen elektriciteit. Zondag bedroeg de temperatuur in hun huis nog maar maar zes graden.”

‘State of Emergency’

“De mensen mogen en kunnen niet naar hun werk en sommigen verliezen daardoor heel wat inkomen”, gaat Daan verder. “Ook voor ouderen of mensen die wat minder mobiel zijn, is de situatie ernstig want tijdens de afgekondigde ‘State of Emergency’ mag niemand met de auto rijden om deze mensen te gaan helpen. Je kan echt een boete tot 5000 Canadese dollar (3.445 euro) krijgen van de politie. Vandaag (dinsdag red.) heeft de stad voor het eerst tijdelijk het verbod opgeheven om mensen naar de supermarkt te laten gaan, want velen begonnen door hun voorraad heen te zitten.”

Kampvuur in de sneeuw

Maar er is ook een mooie keerzijde. “Voor velen betekent dit een paar dagen extra vakantie, want de meeste bedrijven mogen niet open gaan”, vertelt Daan. “Het brengt de ganse buurt ook dichter bij elkaar. De laatste vier dagen hebben we elke avond met buren doorgebracht. Elkaar helpen met sneeuw te schuppen en ‘s avonds gewoon een pintje drinken, samen eten en de tijd dat we ‘opgesloten’ zitten met wat plezier doorbrengen. We hebben met de buren een groot sneeuwkasteel gebouwd en maakten er zelfs een kampvuur in. We hebben zelfs een vrouw die moest bevallen en op een skidoo (sneeuwmobiel) naar het hospitaal was gebracht.”

“Voorlopig zou het niet meer bij gaan sneeuwen. Maar maandag zou er nog een 5 cm bijkomen. Ik vermoed dat de ‘State of Emergency’ nog wel tot vrijdag gaat duren want het is momenteel heel onveilig op de weg en er zijn nog geen enkele voetpaden vrijgemaakt”, besluit Goossens.