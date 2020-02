Bilzenaar (29) test positief op heroïne, cocaïne en amfetamines MMM

08 februari 2020

13u58 0 Bilzen Een 29-jarige Bilzenaar is vrijdagavond zwaar tegen de lamp gelopen bij een politiecontrole in Bilzen-centrum. De man testte positief op maar liefst drie soorten drugs en kreeg zeven pv’s opgelegd.

Bij controle bleek het voertuig niet meer gekeurd te zijn sinds september 2019. De speekseltest leidde tot heel wat onthullingen. Zo testte de twintiger positief op heroïne, cocaïne en amfetamines.

Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder had ook nog openstaande probatiemaatregelen in het kader van drugsfeiten. Zijn wagen bleek niet verzekerd dus werd ter plaatse in beslag genomen en getakeld.

De man kreeg maar liefst zeven pv’s aan zijn broek, ondermeer voor het sturen onder invloed van drugs, het schenden van probatievoorwaarden, rijden zonder verzekering en keuringsbewijs en het toevertrouwen van een wagen aan een persoon onder invloed van drugs.