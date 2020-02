Bilzen zet strijd tegen pesten ‘met stip’ in de agenda (en wil dat iedereen meedoet) Redactie

13 februari 2020

14u26 0 Bilzen Van 14 tot en met 21 februari vindt de Week Tegen Pesten plaats. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vlaamse kinder- en jongerenzender Ketnet haar ‘STIP IT’-campagne. Stad Bilzen schaart zich volledig achter de boodschap en moedigt iedereen aan om mee te doen.

Dit jaar voert Bilzen een uitgebreide actie die kadert in de Week Tegen Pesten. Niet enkel in het straatbeeld, maar ook de sociale media van de stad worden overspoeld met vier stippen. De stad verwijst hiermee naar de ‘STIP IT’-campagne van Ketnet. Zo roept de jongerenzender iedereen op om vier stippen of zijn of haar hand te zetten, als teken van verzet tegen pestgedrag. Bilzen is voorstander van het idee en kwam zelf met een video op de proppen. In de clip zijn zowel jonge als oudere inwoners te zien met het symbool op hun gebalde vuisten.

Op die manier hoopt schepen van Jeugd Peter Thijs de bal aan het rollen te brengen. “Pesten is echt niet oké en die boodschap willen we als stad uitdragen. We moedigen alle Bilzenaren dan ook aan om deel te nemen aan de actie.” En dat kan aan de hand van een wedstrijd op sociale media. Thijs legt uit: “We vragen om vier stippen te tekenen en er een plezante foto of video van te maken.” Vervolgens post je het beeldmateriaal op Facebook of Instagram met #bilzagram en #stipit in de beschrijving.

Deelnemen kan nog tot 21 februari, de laatste dag van de Week Tegen Pesten. De drie origineelste inzendingen worden beloond met een leuke prijs.