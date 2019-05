Bilzen uitgeroepen tot de plezantste

jeugdgemeente in provincie Limburg LXB

23 mei 2019

12u00 0 Bilzen Bilzen is uitgeroepen tot de plezantste jeugdgemeente van Limburg. Ze werd beoordeeld op zes parameters: jeugdvoorzieningen, aantal jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging, het gezinsbudget voor jongeren onder de 18, ondersteuning van speelstraten, graad van tevredenheid inzake spelplekken en speelpleinen. Alle criteria in acht genomen, behaalde de stad de hoogste score van alle andere Limburgse gemeenten: 9,5 op 10! “We hebben een sterke jeugddienst”, zegt de schepen van jeugd Griet Mebis. “En we beschikken over geëngageerde vrijwilligers.”

Kinderarmoede

Het stadsbestuur klopt zichzelf ook op de borst. Volgens de schepen zijn veel inspanningen geleverd voor de jeugd: een nieuw skatepark, diverse jeugdhuizen, speelstraten en het nieuwe jeugdcentrum De Bilding! Het kan nog beter, vindt Griet Mebis. “We gaan extra inzetten op de jeugd in de wijken”, stelt de schepen. “We werven drie nieuwe veldwerkers aan die in drie wijken gaan werken: op de heide in Munsterbilzen, Gansbeek in het centrum van Bilzen en in Schoonbeek! Ze gaan ook de strijd tegen kinderarmoede aan. Zo gaan ze kinderen uit (kans) arme gezinnen meer betrekken bij activiteiten van de stad. Verder werken ze drempels weg waardoor meer kwetsbare kinderen bij een sportclub of een culturele vereniging kunnen aansluiten.”

De blok

Verder wordt de Grabbelpas, de werking voor tieners tijdens de zomermaanden, uitgebreid van één naar drie dagen per week. Het initiatief “Samenhokken om te blokken” kent een vervolg. Nog tot 23 juni kunnen studenten terecht in de Bilding om zich voor te bereiden op hun examens. Nieuw is dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de uitbating.