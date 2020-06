Bilzen trekt subsidies voor jeugdwerk en socioculturele verenigingen op met 15 procent Dirk Selis

10 juni 2020

14u10 0 Bilzen Naar jaarlijkse gewoonte heeft de stad Bilzen werkingstoelagen uitgekeerd aan erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en socioculturele verenigingen. Daarvoor werd een budget van 125.000 euro voorzien, een stijging van bijna 15 procent.

In 2019 waren er in Bilzen maar liefst 1.700 kinderen lid van één van de initiatieven, jeugdhuizen niet meegerekend. Een aantal dat elk jaar blijft stijgen. “Als we de leden van jeugdhuizen, jeugdwerk en alle leiding samentellen, kunnen we stellen dat er 2.300 kinderen, tieners en jongeren deelnemen aan georganiseerd jeugdwerk in onze stad”, zegt schepen van Jeugd Peter Thijs. “Dat is mede mogelijk dankzij de wekelijkse inzet van 375 jongeren die in de leidings- of bestuursploegen staan. We zijn hen dan ook erg dankbaar.”

Zomerkampen

Om het voortbestaan en de kwaliteit van de reguliere werking te blijven garanderen, legt de stad 60.000 euro op tafel. “Dat is een verhoging met 8.000 euro", gaat Thijs verder. “Alle erkende jeugdwerkinitiatieven konden een subsidieaanvraag indienen. Elke vereniging krijgt standaard een basistoelage van 480 euro. Op basis van criteria zoals aantal leden, leiding, vaste onkosten en de organisatie van een kamp worden de bedragen berekend. Die varieerden dit jaar van 500 euro tot 4.556 euro.”

De grootste jeugdvereniging in 2019 was Chiro Bilzen, met 219 aangesloten leden en leiding. De kleinste was Jeugdharmonie Eer en Deugd met 11 leden en leiding. 20 van de 30 organisaties gingen vorig jaar op kamp. “Heel wat kinderen en ouders kijken al lang uit naar de heropstart van de jeugdbewegingen en vooral de zomerkampen. Met deze financiële ondersteuning kunnen weer heel wat onvergetelijke ervaringen gecreëerd worden”, besluit Thijs.

Culturele boost

Naast de jeugdverenigingen kunnen ook de socioculturele verenigingen in 2020 rekenen op financiële ondersteuning van de stad. Het stadsbestuur trekt namelijk 65.500 euro uit om een 220-tal organisaties, die aangesloten zijn bij de Cultuurraad, tegemoet te komen in hun werkingskosten. Het betreft onder andere zangkoren en muziekverenigingen, buurtcomités, parochieraden, ouderraden, toneelgezelschappen, heemkunde- en kunstkringen, natuurverenigingen en lokale afdelingen van KVLV, Samana en KWB.

8.400 activiteiten

In 2019 organiseerden de Bilzerse socioculturele verenigingen samen 8.400 activiteiten, gaande van toneelopvoeringen en vormingscursussen tot tentoonstellingen en optredens. “Het engagement van al die verenigingen is erg belangrijk”, klinkt het bij schepen van Cultuur Griet Mebis. “Daarom hebben we als stadsbestuur beslist de werkingssubsidies met 15% op te trekken. Bilzen gaat daarmee in tegen de Vlaamse tendens. Een duidelijk signaal dat wij als stadsbestuur willen blijven inzetten op een ruim sociocultureel aanbod. Dit duwtje in de rug betekent vaak een wereld van verschil voor de werking van deze verenigingen”, besluit Mebis.