Bilzen trekt 40,5 miljoen euro uit voor klimaatactieplan Emily Nees

04 maart 2020

08u10 0 Bilzen Bilzen engageert zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40 procent te verminderen. Om die doelstelling te behalen, investeert de stad maar liefst 40,5 miljoen euro in haar klimaatactieplan dat zo’n 125 maatregelen bevat.

De CO2-uitstoot op Bilzers grondgebied is de vorige jaren al afgenomen. In 2011 werd er nog 153.192 ton uitgestoten. In 2017 was dat 137.242 ton. Dat blijkt uit de cijfers van provincie Limburg, Fluvius en het Vlaams Energieagentschap. Met het actieplan wil het stadsbestuur die tendens verderzetten. Daarom wordt er de komende vijf jaar 40,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Om de klimaatdoelstelling te bereiken, heeft de stad 125 acties uitgetekend. Enerzijds dienen ze om CO2-uitstoot en de luchtvervuiling te verminderen. Anderzijds wil het bestuur de negatieve gevolgen van de klimaatverandering beperken.

28 hectare extra bebossing

“Er wordt maximaal ingezet op rationeel energiegebruik en het duurzaam bouwen en verbouwen van gemeentelijke gebouwen”, vertelt Guido Cleuren (Beter Bilzen), schepen van Openbare Werken. “Ons doel is dat ze tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Zo komen er bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van de ‘Moppies’ in Mopertingen en ‘Het Lievehesebeestje’ in Hees.”

Verder voert de stad de komende verschillende rioleringswerken uit, met de nadruk op gescheiden riolering. De stad trekt daarvoor 13 miljoen euro uit. Ook erosiebestrijding staat op de planning. De openbare domeinen in Bilzen ondergaan dan weer een vergroening in de vorm van aanplanting van laan- en klimaatbomen. Waar mogelijk zal men meer ruimte geven aan water door open grachten en beken te voorzien. Zo’n 28 hectare extra bebossing vormen de kers op de taart. Waar die zullen komen, zoekt de stad momenteel nog uit.

Fietsverbindingen

Vooral functionele en toeristische fietsverbindingen vormen een belangrijk punt in het plan van Bilzen. “Voor de verbindingen trekken we 2 miljoen euro uit”, vertelt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Tegelijkertijd hebben we aandacht voor trage wegen. De veilige inrichting van schoolomgevingen blijft eveneens prioriteit. Autogebruik aan de schoolpoort wordt meer en meer ontraden.”

Het gebruik van elektrische fietsen wordt ook geboost. De stad zal enkele exemplaren aankopen, die het stadspersoneel kan gebruiken om zich te verplaatsen. Tot slot gaan het aantal laadpalen voor elektrische wagens de hoogte in. Het gaat hier om achttien exemplaren.

Bilzen rekent alvast op een goede samenwerking met buurtbedrijven en inwoners. “We kunnen dit niet alleen realiseren”, zegt Maike Meijers (Trots op Bilzen), schepen van Milieu. “Eén van de hoofdlijnen van het plan is het betrekken van onze inwoners, ondernemingen en bezoekers bij het klimaatbeleid. Wie wil kan gratis terecht bij het woon-energieloket om informatie te verkrijgen over premies en subsidies inzake energiebesparende maatregelen.”