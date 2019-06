Bilzen start met een psychosociaal

hulpverleningsteam bij noodsituaties “Luisteren naar hun verhalen, noden en behoeften” LXB

06 juni 2019

12u00 0 Bilzen Sinds kort is in Bilzen een zogenaamd psychosociaal hulpverleningsteam operationeel. Het team dat momenteel 20 maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners telt - het is de bedoeling om hun aantal tegen eind van het jaar te verdubbelen - zorgt voor de eerste opvang voor de getroffenen en hun verwanten bij rampen, zware en grote branden, explosies en andere noodsituaties. “We vangen geen slachtoffers op maar wel van betrokkenen, hun familieleden en vrienden die niet of héél licht gewond zijn”, vertelt Kris Vranken, de preventie-adviseur bij de stad en één van de bezielers van het nieuwe team.

Noodsituaties

Stel dat door een overstroming straten, kelders, garages of huizen blank komen te staan en mensen niet meer in hun huis kunnen. Of ze kunnen door een gasexplosie hun straat niet meer in. Het hulpverleningsteam zorgt voor een tijdelijk onthaal. “Mensen die er een trauma aan overhouden, vangen we op en geven hen de kans hun verhaal te doen”, stelt Kris Vranken. “Naar hen luisteren, helpt bij de verwerking van wat is gebeurd.”

Opvang

“We brengen mensen samen op één locatie. Voorlopig is dat het woon- en zorgcentrum Demerhof (eventueel kan naar het nabijgelegen sport- en cultuurcentrum De Kimpel worden uitgeweken). We gebruiken de cafetaria waar mensen ook in een gezellige omgeving kunnen eten en drinken. We opteren als opvangplaats niet voor een koude sporthal waar mensen op de vloer moeten gaan zitten. Verder registreren we de mensen die naar de opvang komen. Wat van belang kan zijn wanneer gezocht wordt naar vermiste personen. Verder luisteren de medewerkers van het team naar de noden en de behoeften van de mensen die we opvangen. Heeft iemand medicatie nodig? Zijn er pamper nodig? En hoe moeten de kinderen bezig gehouden worden? De mensen zijn niet verplicht naar de opvang te komen.”

Opleiding

De hulpverleners bij het team volgen een opleiding van een dag. Die wordt verzorgd door mensen van het PLOT (provinciaal opleiding- en oefencentrum voor brandweer, politie en andere hulpdiensten) in Genk. “Hen wordt eerst het groter kader geschetst waarin ons team zit: het maakt deel uit van het Nood- en Interventieplan. Wat bij elke gemeente moet voorzien zijn”, licht Kris Vranken toe. Het extra hulpverleningsteam komt twee tot drie keer per jaar samen. “Kwestie van kennis te maken met de opvanglocatie (s). Dat ze ermee vertrouwd raken. Het is ook de bedoeling dat we een crisissituatie en de opvang van getroffenen en verwanten gaan simuleren.” Wie denkt dat het hulpverleningsteam iets voor hem of haar is, moet beschikken over een aantal vaardigheden: actief luisteren, behulpzaam zijn en vlot communceren! Wie interesse betoont, kan terecht bij sociaalhuis@bilzen.be.

