Bilzen start fusiegesprekken met Hoeselt en Riemst op ENL

07 oktober 2020

13u30

Bron: BELGA/ eigen berichtgeving 3 Bilzen De Stad Bilzen zit de komende maanden rond de tafel met Hoeselt en Riemst om een mogelijke fusie te bekijken. Om de gesprekken vlot te laten verlopen gaf de gemeenteraad dinsdagavond de goedkeuring voor de oprichting van fusiecommissie. Tegen volgende zomer moet er duidelijkheid zijn.

Het was misschien wel één van de belangrijkste aanvullende agendapunten dat gisterenavond op tafel lag tijdens de gemeenteraadszitting. Zo stuurde raadslid Wouter Raskin (N-VA) aan op de oprichting van een fusiecommissie, een werkgroep waarin elke fractie, de burgemeester en de eerste schepen zetelen. Het punt kreeg groen licht van de voltallige gemeenteraad. Bedoeling is dat de gesprekken uiteindelijk leiden tot een fusie van Bilzen, Riemst en Hoeselt.

60.000 inwoners

Raskin ziet dan ook heel veel voordelen. “We zouden samen de derde grootste centrumstad van Limburg kunnen worden, met zo’n 60.000 inwoners. Dan hebben we meteen een voet tussen de deur van de hogere niveaus. Het zou niet enkel leiden tot een krachtige stad, maar ook tot een meer efficiënte organisatie en een betere dienstverlening aan de burger”, vertelde hij eerder al aan onze krant.

“De voordelen zijn inderdaad groot”, vult burgemeester Johan Sauwens (TOB) aan. “Denk daarbij aan de dienstverlening, maar ook de belastingen die we zouden kunnen verlagen. En sociaaleconomisch en demografisch gezien zitten we heel dicht bij elkaar, ook qua belastingreglementen. Dat is heel gelijklopend en er is ook al veel samenwerking.”

Maar nu zit er de kans er dus in dat die samenwerking nog een stapje verder gaat. “Of er daadwerkelijk onderhandelingen komen om te fuseren, valt af te wachten. De bereidheid is er alleszins. Ik ga de collega’s vrijdag aanspreken op het politiecollege om concrete data af te spreken. In het begin wordt het een burgemeestersoverleg om de eigenlijke gesprekken voor te bereiden. We gaan dan tweemaandelijks terugkoppelen aan de gemeenteraad, en we zullen ons ook bevragen bij de fusiegemeenten Pelt en Oudsbergen.” Bedoeling is om de fusie voor te bereiden tegen 2024. Tegen volgende zomer moet er al meer duidelijkheid zijn.