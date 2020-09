Bilzen scoort met staycation-campagne: “Deze zomer waren er 30% meer bezoekers” Emily Nees

25 september 2020

10u02 0 Bilzen Bilzen heeft er een geslaagde toeristische zomer opzitten. Ondanks de coronacrisis kreeg de stad de voorbije maanden aanzienlijk meer toeristen op bezoek. Tegelijk steeg het aantal overnachtingen met 20% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Bilzen miste de ‘staycation-trein’ niet. De stad werkte al snel de multimediale campagne ‘Verken de wereld in Bilzen’ uit. Die liep onder meer via online advertenties, gedrukte media en televisie spots. Een succes, zo blijkt uit cijfers voor de periode juni – augustus 2020. “Het is duidelijk dat de campagne aandacht opleverde”, zegt schepen van Toerisme Bruno Steegen (Beter Bilzen). “Het deed veel mensen kiezen om naar onze stad af te zakken. Zo telden we de voorbije zomer 30% procent meer bezoekers en 20% procent meer overnachtingen.”

Alden Biesen als hoogtepunt

In het Toeristisch Onthaalcentrum in Alden Biesen scoort eveneens. Waar het in de zomer van 2016 – een luttele vier jaar geleden – 15.143 personen mocht verwelkomen, waren er dat dit jaar 33.626, oftewel dubbel zoveel. Ook ten opzichte van 2019 – toen waren er 26.191 bezoekers – is er een stijging.

Hetzelfde geldt voor de fietsverhuur. Terwijl er in 2019 644 reservaties waren, vinkte men deze zomer af op 1.078 exemplaren. Van juni tot en met augustus 2019 kregen Bilzen Mysteries Het Verhaal en Het Complot samen 6.784 nieuwsgierigen over de vloer. In dezelfde periode dit jaar steeg dat cijfer tot 7.408.

“Door de coronacrisis kiezen mensen momenteel eerder voor buitenactiviteiten dan indoor. Bilzen Mysteries past dan ook in dat plaatje. Daarom besliste de stad extra promotie te voeren met een animatievideo. Die belichtte onder andere welke maatregelen werden genomen om de attractie helemaal coronaproof te maken. En dat heeft gewerkt. De helft van de bezoekers reserveerde een ticket via een online-advertentie.”

Logies scoren

De goede cijfers trekken zich door naar de Bilzerse logies en horeca. Zo’n 85% van de lokale B&B’s, vakantiewoningen en hotels geeft aan dat ze het in juli en augustus minstens even goed en meestal beter deden dan tijdens de zomer van 2019. Die tendens lijkt zich verder te zetten in september.

“Corona bracht heel wat uitdagingen met zich mee, zeker voor de toeristische sector. Toch werd het een geslaagde zomer in Bilzen. Ik ben ervan overtuigd dat tevreden bezoekers hun familie en vrienden warm zullen maken om hier in de toekomst eveneens enkele dagen door te brengen”, besluit de schepen.