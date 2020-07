Bilzen pakt uit met platform dat lokale creatievelingen bundelt: “Ze verdienen een duwtje in de rug” Emily Nees

01 juli 2020

11u28

Bron: Stad Bilzen 0 Bilzen De cultuurdienst van Bilzen heeft vandaag een platform gelanceerd dat lokaal talent promoot. Wie in Bilzen woont of een link heeft met de stad, kan beroep doen op ‘Zoek en boek lokaal talent’ om onder meer een muzikant te strikken voor een trouwfeest of een illustrator om de uitnodigen te verzorgen.

Tijdens een vergadering in de quarantaineperiode kwam de dienst Cultuur met het idee op de proppen. “Onze stad heeft dan ook heel wat beloftevolle kunstenaars, maar daarom zijn ze nog niet gekend bij alle inwoners”, legt schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen) uit.

“Daarom bieden we hen via deze weg een etalage aan om hun aanbod in de kijker te zetten. Ze stellen er zichzelf voor zodat bezoekers in één oogopslag de creatieveling vinden die bij hen past. Ze verdienen volgens ons ondersteuning en een duwtje in de rug, zeker gedurende deze moeilijke periode. Ook na corona willen we met dit platform kansen blijven bieden.”

De databank bevat allerlei soorten mensen. Denk daarbij aan muzikanten, grafische ontwerpers, illustratoren, foto- en videografen, animatieteams en schilders. Bovendien hangt er geen prijskaartje voor hen aan vast.

Talent ontdekken

Een naam die je er op dit moment al terugvindt, is Eva Lynen. Zij is een gekende illustratrice in Bilzen en ver daarbuiten. “Naar mijn gevoel wonen er heel veel creatievelingen in Bilzen. Dit platform kan voor hen een opstap zijn. Mij kennen ze bijvoorbeeld bij de dienst Cultuur en de bib, maar het is altijd leuk om op die manier je netwerk uit te breiden”, zegt ze.

Mieke Croes sluit zich daarbij aan. Zij is zangeres bij de band Bazelmans. “Het zijn vreemde tijden voor ieder van ons”, bekent ze. “Veel artiesten moesten de laatste weken creatief zijn vanuit hun kot.”

“Ik zing graag en hou ervan om op te treden voor een publiek. Mensen samen zien genieten met onze muziek op de voor- of achtergrond, dat is wat ik echt heb gemist! Nu komt het leven stilaan weer op gang en kunnen we samenkomen.”

“Dankzij dit initiatief krijgen wij net als andere artiesten een podium en kunnen nog meer mensen talent van hier ontdekken. Op die manier zullen Bilzenaren voor plezier blijven zorgen en veel mooie momenten creëren”, besluit ze.

Geïnteresseerden kunnen alvast surfen naar bilzen.be/cultuur en doorklikken naar het platform ‘Zoek en boek talent’.