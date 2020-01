Bilzen onthult opbrengst ‘Samen loopt het’ Lien Vande Kekrkhof

10 januari 2020

10u11 0 Bilzen De eerste editie van ‘Samen loopt het’ op 18 december was een schot in de roos. Het stadspersoneel en de inwoners van Bilzen zamelde n een grote som in voor TUKi vzw en Over de brug. De definitieve opbrengst wordt bekend gemaakt op dinsdag 14 januari in de foyer van de Kimpel.

Het stadspersoneel en de inwoners en verenigingen van Bilzen gingen massaal aan het lopen, zwemmen, fietsen en wandelen op en rond site De Kimpel binnen het kader van het project ‘Samen loopt het’. Het voornemen? Bovenop de 5.000 reeds gepresteerde uren van het stadspersoneel, nog eens 10.000 minuten bewegen. In totaal werkten maar liefst 1.000 sportievelingen zich in het zweet. Bilzen toonde hiermee haar warm hart voor goede doelen TUKI vzw en Over de brug. Daarnaast werden ruim 400 stuks speelgoed ingezameld voor de kerstpakketten van het Sociaal Huis. Het uiteindelijke bedrag dat ingezameld werd voor deze actie wordt feestelijk bekend gemaakt op 14 januari, om 15 uur in De Kimpel.