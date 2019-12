Bilzen Mysteries troost Jelle Vossen na deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld Dirk Selis

21 december 2019

10u13 0 Bilzen Geen Slimste Mens-finale, maar wel dit fijne pakketje van @bilzenmysteries, inclusief een cadeaubon voor #HetVerhaal en #HetComplot”, deelde voetballer Jelle Vossen op zijn sociale media. Vorige week nam de speler van Club Brugge met Bilzerse roots deel aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’, maar enkele dagen voor de start van de finaleweek, moest hij in de populaire tv-quiz de duimen leggen voor André Hazes.

Als troost kreeg Jelle een geschenkmand aangeboden van Bilzen Mysteries, dé Limburgse toeristische attractie die zich afspeelt rond de prachtige Landcommanderij van Alden Biesen en daar was hij duidelijk heel blij mee. “Ik ben afkomstig van Bilzen en vind het fijn dat ze mij daar nog niet vergeten zijn. De geschenkmand met streekproducten kan mij zeker bekoren en binnenkort breng ik een bezoek aan Bilzen Mysteries. Een speurneus? Goh, ik ben eerder een goalgetter, maar wel eentje die heel nieuwsgierig is en benieuwd naar de 800-jarige geschiedenis van de Landcommanderij”, vertelde Vossen.

Kerstvakantie

Buiten de feestdagen, kan je tijdens de kerstvakantie dagelijks terecht bij Bilzen Mysteries. Speur overdag mee in ‘Bilzen Mysteries, Het Complot’ en achterhaal met behulp van commissaris Angel (Joke Devynck) en inspecteur Dewolf (Jeroen Dewulf)wie er verantwoordelijk was voor het drama, of was het toch een moord? ’s Avonds geniet je van een unieke avondwandeling en neemt de Heer van Biesen (Jan Decleir) je tijdens ‘Bilzen Mysteries, Het Verhaal’ mee doorheen de geschiedenis van Alden Biesen, die eindigt met een uniek klank- en lichtspektakel.

Origineel geschenk

“Zoek je nog een origineel (eindejaars)geschenk, denk dan zeker aan de cadeaubonnen van Bilzen Mysteries, gecombineerd met streekproducten in een geschenkmand. Voor ‘Het Complot’ en ‘Het Verhaal’ betaal je respectievelijk 9 en 15 euro per bon. Je vindt ze bij het onthaal van onze attractie, op het toeristische infokantoor van Alden Biesen of in het oude stadhuis in Bilzen-centrum. Je kan ze ook online bestellen en laten opsturen. Meer info over onze attracties, de openingsuren én de cadeaubonnen vind je op onze website: www.bilzenmysteries.be”, zegt coördinatrice Lore Swennen.