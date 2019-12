Bilzen maakt zich op voor 11de editie van Dickensland Lien Vande Kerkhof

09 december 2019

16u17 0 Bilzen Voor de elfde keer op rij organiseert Bilzen een tweedaags totaalspektakel in het teken van het Victoriaanse tijdsperk en Charles Dickens, één van de grootste Britse schrijvers ooit. Met theater, zang en dans moet het Dickensfestival terug het schouwspel van het jaar worden.

“Het is ieder jaar een uitdaging om het publiek te verrassen met een andere creatieve invalshoek maar het is ons opnieuw gelukt”, zegt regisseur Hubert Schoenmaekers. “Voor Dickensland lieten we ons inspireren door het circus uit de vervlogen jaren van Charles Dickens. We zijn ermee aan de slag gegaan en het resultaat is verbluffend. Dickensland is een dankbaar thema. Het enthousiasme, de speelsheid en vooral de verbondenheid die ieder jaar tastbaar aanwezig zijn, werken hartverwarmend.”

25.000 bezoekers

Nieuw dit jaar is dat het hoofdpodium op de Markt verplaatst wordt naar de ruimte tussen het oud stadshuis en de kerk. De wandelroute en de openings- en slotshow maken plaats voor drie spetterende shows die gedurende de avond herhaald worden. Meer dan 150 acteurs, figuranten, muzikanten en dansers maken de beleving levensecht. Vorig jaar bezochten maar liefst 25.000 mensen het met bolhoeden en hoepelrokken uitgedoste schouwspel.